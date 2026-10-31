Ascolti tv del 30 ottobre, Ilary Blasi e Antonella Clerici si contendono la prima serata

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Antonella Clerici conduce "The Voice Senior"

Ancora una volta la sfida televisiva del venerdì sera è stata tra The Voice Senior su Rai 1 e il Grande Fratello Vip su Canale 5.

Dunque, a contendersi gli ascolti sono le due regine della tv Antonella Clerici, che per ora ha avuto risultati migliori, e Ilary Blasi, molto spesso penalizzata dalla controprogrammazione.

Su Rai 2 è andato in onda Estranei e su Rai 3 il film Civil War. Su Rete 4 è tornato il consueto appuntamento con Quarto Grado e su Italia 1 il film Robin Hood. Su La7 è andato in onda Propaganda Live.

Nell’access prime time, Stefano De Martino su Rai 1 con Affari Tuoi ha fatto di tutto per non perdere la prima posizione, mentre Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5 ha perso il suo smalto ultimamente.

Prima serata, ascolti tv del 30 ottobre: il flop del GF Vip

Nella serata di ieri, venerdì 30 ottobre 2026, su Rai1 The Voice Senior interessa 3.288.000 spettatori pari al 23.4% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 1.698.000 spettatori con uno share del 14.7%. Su Rai2 Estranei intrattiene 730.000 spettatori pari al 4.6%. Su Italia1 Robin Hood incolla davanti al video 901.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 Civil War segna 334.000 spettatori (2%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.029.000 spettatori (8.4%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 795.000 spettatori e il 6.4%. Su Tv8 Pechino Express – L’Estremo Oriente ottiene 332.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Fratelli di Crozza raduna 985.000 spettatori con il 5.8%

Access Prime Time, dati del 30 ottobre: Stefano De Martino batte (di nuovo) Gerry Scotti

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.869.000 spettatori (21%), mentre Affari Tuoi totalizza 4.355.000 spettatori (22.7%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.351.000 – 18%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.041.000 spettatori pari al 21.2%.

Su Rai2 TG2 Post registra 544.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 835.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.222.000 spettatori (6.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.458.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 Realpolitik raggiunge 894.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 738.000 spettatori e il 3.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.789.000 spettatori (9.3%). Su Tv8 Foodish arriva a 453.000 spettatori e il 2.4%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 667.000 spettatori con il 3.5%.

Ascolti tv preserale, dati del 30 ottobre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 2.974.000 spettatori pari al 22.1%, mentre L’Eredità coinvolge 4.026.000 spettatori pari al 25.2%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.645.000 spettatori (13.4%), mentre Caduta Libera convince 2.241.000 spettatori (15%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (496.000 – 4.1%), Blue Bloods è seguito da 690.000 spettatori con il 4.7% nel primo episodio e 827.000 spettatori con il 4.8% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (411.000 – 3.2%), Studio Aperto Mag sigla 408.000 spettatori (2.8%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 431.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.308.000 spettatori (14.6%). A seguire Blob segna 1.091.000 spettatori (6.3%) e Fin Che la Barca Va sigla 927.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 925.000 spettatori (5.9%), mentre La Promessa intrattiene 1.017.000 spettatori (5.8%). Su La7 Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca raduna 296.000 spettatori pari al 2.1%. Su Tv8 Foodish conquista 368.000 spettatori (2.2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (301.000 – 2.8%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 341.000 spettatori con il 2.1%.