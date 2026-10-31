Ascolti tv del 30 ottobre, Ilary Blasi e Antonella Clerici si contendono la prima serata

Ilary Blasi col GF Vip è sempre in affanno mentre Antonella Clerici va in onda con "The Voice Senior": tutti gli ascolti tv

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Federica Cislaghi

Royal e Lifestyle Specialist

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

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Ascolti tv del 30 ottobre, Ilary Blasi e Antonella Clerici si contendono la prima serata
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Antonella Clerici conduce "The Voice Senior"
Quali ascolti ha fatto The Voice Senior? Come funziona il Grande Fratello Vip? Quali programmi conduce Antonella Clerici?

Ancora una volta la sfida televisiva del venerdì sera è stata tra The Voice Senior su Rai 1 e il Grande Fratello Vip su Canale 5.

Dunque, a contendersi gli ascolti sono le due regine della tv Antonella Clerici, che per ora ha avuto risultati migliori, e Ilary Blasi, molto spesso penalizzata dalla controprogrammazione.

Su Rai 2 è andato in onda Estranei e su Rai 3 il film Civil War. Su Rete 4 è tornato il consueto appuntamento con Quarto Grado e su Italia 1 il film Robin Hood. Su La7 è andato in onda Propaganda Live.

Nell’access prime time, Stefano De Martino su Rai 1 con Affari Tuoi ha fatto di tutto per non perdere la prima posizione, mentre Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5 ha perso il suo smalto ultimamente.

Prima serata, ascolti tv del 30 ottobre: il flop del GF Vip

Nella serata di ieri, venerdì 30 ottobre 2026, su Rai1 The Voice Senior interessa 3.288.000 spettatori pari al 23.4% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 1.698.000 spettatori con uno share del 14.7%. Su Rai2 Estranei intrattiene 730.000 spettatori pari al 4.6%. Su Italia1 Robin Hood incolla davanti al video 901.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 Civil War segna 334.000 spettatori (2%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.029.000 spettatori (8.4%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 795.000 spettatori e il 6.4%. Su Tv8 Pechino Express – L’Estremo Oriente ottiene 332.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Fratelli di Crozza raduna 985.000 spettatori con il 5.8%

Access Prime Time, dati del 30 ottobre: Stefano De Martino batte (di nuovo) Gerry Scotti

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.869.000 spettatori (21%), mentre Affari Tuoi totalizza 4.355.000 spettatori (22.7%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.351.000 – 18%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.041.000 spettatori pari al 21.2%.

Su Rai2 TG2 Post registra 544.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 835.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.222.000 spettatori (6.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.458.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 Realpolitik raggiunge 894.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 738.000 spettatori e il 3.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.789.000 spettatori (9.3%). Su Tv8 Foodish arriva a 453.000 spettatori e il 2.4%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 667.000 spettatori con il 3.5%.

Ascolti tv preserale, dati del 30 ottobre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 2.974.000 spettatori pari al 22.1%, mentre L’Eredità coinvolge 4.026.000 spettatori pari al 25.2%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.645.000 spettatori (13.4%), mentre Caduta Libera convince 2.241.000 spettatori (15%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (496.000 – 4.1%), Blue Bloods è seguito da 690.000 spettatori con il 4.7% nel primo episodio e 827.000 spettatori con il 4.8% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (411.000 – 3.2%), Studio Aperto Mag sigla 408.000 spettatori (2.8%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 431.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.308.000 spettatori (14.6%). A seguire Blob segna 1.091.000 spettatori (6.3%) e Fin Che la Barca Va sigla 927.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 925.000 spettatori (5.9%), mentre La Promessa intrattiene 1.017.000 spettatori (5.8%). Su La7 Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca raduna 296.000 spettatori pari al 2.1%. Su Tv8 Foodish conquista 368.000 spettatori (2.2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (301.000 – 2.8%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 341.000 spettatori con il 2.1%.

Antonella Clerici Ascolti tv Canale 5 Grande Fratello Ilary Blasi Rai 1Star e Vip