Chi è Frederick Lundqvist, il compagno di Chiara Francini

Attrice versatile, conduttrice – l’abbiamo vista alla guida di Love Me Gender – e scrittrice, Chiara Francini è uno dei volti più noti dello spettacolo italiano. Artista a 360°, la Francini è legata da tanti anni a Frederick Lundqvist. Cosa sappiamo di lui? Che è svedese e titolare di un’impresa di servizi di sicurezza. Molto riservato, è stato spesso al centro dei racconti della compagna nel corso delle itnerviste rilasciate in questi anni.

Rispondendo alle domande di Candida Morvillo per il Corriere della Sera nel 2016, la Francini l’ha descritto come una persona schiva, che ci tiene molto a lasciarle la scena. L’attrice toscana ha inoltre parlato dell’uomo che le è a fianco dal 2005 specificando che, a suo avviso, ha un’intelligenza rara.

Sempre durante l’intervista al quotidiano milanese, ha sottolineato che Lundqvist non riuscirebbe mai a stare con una donna priva di ambizione. Inoltre, ha rivelato che il compagno l’ha sempre incoraggiata e sostenuta. Chiara Francini, che è nata a Firenze il 20 dicembre 1979, ha parlato del compagno anche in occasione di un’ospitata nel salotto di Vieni da Me risalente al settembre 2019.

In questo frangente, ha raccontato un aneddoto sulla loro storia relativo alla ricerca di una lavanderia e ha parlato della differenzia tra la Svezia, Paese di nascita di Frederick e dove lui ancora oggi vive, e l’Italia, facendo presente che la principale caratteristica distintiva è il rumore e che la Svezia le fa pensare al silenzio.

Tornando un attimo all’intervista al Corriere della Sera, è il caso di ricordare che, in questa occasione, la Francini, che annovera tra gli ultimi ruoli quello di Perla nella fiction Non Dirlo al Mio Capo con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, ha regalato ai suoi fan un’altra informazione molto interessante sull’uomo che ama.

L’attrice fiorentina ha infatti sottolineato che Lundqvist non l’ha mai chiamata per sapere dove fosse, facendo presente che, secondo il suo punto di vista, gli uomini svedesi sono molto diversi rispetto a quelli italiani per quanto riguarda la consapevolezza della libertà della donna.

Spesso al fianco della Francini in occasione di eventi ufficiali – dal Galà Telethon fino alla Mostra del Cinema di Venezia – Frederick Lundqvist non è presente su Instagram. Anche sul profilo dell’attrice le sue foto sono praticamente assenti: la Francini, infatti, usa Instagram soprattutto per promuovere il suo ricchissimo percorso di artista.