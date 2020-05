Vanessa Incontrada: “Con Lino Guanciale un rapporto particolare&...

editato in: da

Vanessa Incontrada racconta il rapporto con Lino Guanciale, suo partner nella serie tv Non dirlo al mio capo. I due attori presto torneranno sul piccolo schermo con i nuovi episodi della fiction e sul set sono riusciti a creare uno splendido legame, continuato anche lontano dai riflettori. A svelarlo è stata proprio la Incontrada che ha rilasciato una lunga intervista a Sorrisi e Canzoni Tv. “Il ricordo più bello sicuramente è Lino, un collega che mi porto nel cuore – ha detto -, con lui è nato un rapporto davvero particolare. Credo che l’empatia tra noi sia stata uno dei punti di forza della serie”.

Vanessa ha poi confessato che le piacerebbe tornare a lavorare con Lino Guanciale in futuro, magari per realizzare qualcosa di nuovo oltre a Non dirlo al mio capo. “Per me sarà un piacere lavorare con Lino Guanciale in altri progetti”, ha ammesso. Non solo fiction, la Incontrada è anche una conduttrice strepitosa e presto tornerà in uno dei programmi che le ha regalato il successo più grande: Zelig. La showgirl infatti sarà al timone di una nuova edizione che verrà trasmessa in streaming e servirà a raccogliere fondi per i lavoratori dello spettacolo colpiti dalla crisi causata dall’epidemia di Coronavirus.

Accanto a lei ci sarà Claudio Bisio (che ha dichiarato di aver perso sua madre, forse proprio a causa del Covid-19), suo storico partner televisivo. Se con Lino Guanciale l’intesa è forte, anche con Bisio c’è un forte feeling che non è mai sfuggito al pubblico. “Lui è innanzitutto un amico – ha confessato la Incontrada -. In questo settore ci conosciamo tutti, ma gli amici si contano sulle dita di una mano e Claudio è uno di questi; è sempre stato presente nella mia vita come io lo sono nella sua”.

41 anni e una splendida carriera alle spalle, Vanessa è un’attrice e una conduttrice di successo. Presto dunque la vedremo nuovamente a Zelig, accanto a Bisio, ma soprattutto in tv con Guanciale. Non dirlo al mio capo sbarcherà sul piccolo schermo dopo gli ottimi ascolti de L’Allieva, la serie tv che ha per protagonisti Lino e Alessandra Mastronardi. Resta invece un mistero la mancata partecipazione della Incontrada ad Amici Speciali. Qualche settimana fa la showgirl aveva annunciato su Instagram il suo ritorno nel programma di Maria De Filippi, ma alla fine sono stati altri i professionisti della tv scelti per la giuria: Eleonora Abbagnato, Giorgio Panariello, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli.