Vanessa Incontrada cambia look, con i capelli corti è favolosa

Vanessa Incontrada ci dà un taglio e cambia look. E su Instagram è sempre più bella.

Vanessa Incontrada cambia look ed è semplicemente favolosa! La conduttrice ha svelato su Instagram il suo nuovo taglio di capelli, mostrandosi in tutta la sua bellezza.

Il nuovo look di Vanessa Incontrada

La presentatrice ha scelto di rinnovare il proprio look con un nuovissimo taglio di capelli. Vanessa Incontrada ha postato su Instagram un video in cui racconta questa scelta, fra i consigli del parrucchiere e il taglio con le forbici. La conduttrice ha abbandonato le lunghezze morbide che l’hanno accompagnata negli ultimi anni optando per un look più fresco e contemporaneo. Si tratta di un taglio medio-corto, sfilato e leggermente ondulato, che incornicia il viso e mette in risalto i suoi tratti.

La piega, volutamente naturale, richiama lo stile effortless chic delle star internazionali e regala movimento e luminosità. Il risultato è un’immagine più dinamica, che sembra raccontare un nuovo capitolo della sua storia: una Vanessa energica, libera e decisa a mostrarsi per quella che è.

Accanto al taglio, la Incontrada ha scelto di cambiare anche colore, puntando su toni più caldi e avvolgenti, un mix di castano miele e riflessi caramello che valorizzano la carnagione dorata e gli occhi scuri. Le schiariture portano luce attorno al viso e donano un effetto glow immediato. Insomma: con questo nuovo look Vanessa Incontrada è semplicemente strepitosa.

Vanessa Incontrada si prepara a Zelig con un cambio look

Il nuovo look di Vanessa Incontrada è il preludio perfetto al suo ritorno sul palco di Zelig. Lo show cult della comicità italiana si prepara a una nuova edizione carica di energia, volti storici e sorprese. La conduttrice, che da anni forma una coppia amatissima con Claudio Bisio, è pronta a rimettersi in pista con entusiasmo per un’edizione che punta a riportare lo show alle sue radici. Zelig infatti promette quest’anno ritmo serrato, sketch irresistibili e una parata di comici pronti a divertire il pubblico.

Secondo le ultime indiscrezioni sarà una versione di Zelig che punterà sul mix perfetto tra la nostalgia dei grandi classici e un linguaggio più moderno, pensato anche per chi lo seguirà dai social. Accanto ai nomi storici ci saranno nuovi talenti, sketch cuciti sulla contemporaneità e ospiti che promettono colpi di scena.

Il programma è senza dubbio legato alla brillante carriera della conduttrice, che lo guida ormai da diversi anni. “Ero uno scricciolino, indifesa e giovane – ha spiegato, parlando degli esordi -. Sentivo una responsabilità grande. Zelig aveva già successo, Claudio quasi non lo conoscevo. Ora sono una donna di 46 anni e con Claudio c’è una grande amicizia”.

Nonostante il grande successo, Vanessa è rimasta sempre la stessa, forse per questo il pubblico l’ha apprezzata e seguita nel corso del tempo. “Il mio carattere non è cambiato. Mi sono sempre presa in giro, non drammatizzavo – ha spiegato qualche tempo fa -. E non sono ambiziosa: mi impegno, amo fare quello che faccio, lavoro con il cuore. Ma non mi lascio prendere dalla disperazione se una cosa non funziona, non soffro di ansia da prestazione. Vivo il presente, ho imparato dal mio passato, ma il futuro lo guardo senza preoccupazioni e angoscia. Sono costante perché scelgo solo cose che mi piacciono. Sono fedele al pubblico, al programma, al conduttore perché le cose che sto facendo ho sempre voglia di farle”.

