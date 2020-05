Maria De Filippi, Vanessa Incontrada fuori da Amici Speciali: scelti altri giudici

editato in: da

Vanessa Incontrada non sarà uno dei giudici di Amici Speciali. L’attrice è stata esclusa dal cast del nuovo show di Maria De Filippi dopo che la sua partecipazione era stata data per certa nelle scorse settimane. L’annuncio della data d’inizio del programma e dei giudici però ha spazzato via la speranza di vedere nuovamente la Incontrada alle prese con voti ed esibizioni.

Eppure solo qualche tempo fa la stessa Vanessa aveva svelato su Instagram ai fan che sarebbe stata presto nello show di Maria De Filippi. “La situazione è uguale per tutti – aveva confessato – anche nel mio settore per adesso è tutto bloccato, tranne a maggio che riparto con Amici. Ci saranno quattro puntate del programma”. La trasmissione inizierà il prossimo 15 maggio, ma non c’è traccia del nome di Vanessa Incontrada nel cast.

A vestire i panni di giudici invece saranno quattro volti noti: Giorgio Panariello, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e Eleonora Abbagnato. La partecipazione dell’attrice invece resta un mistero a cui, per ora, nessuno ha risposto. Nella trasmissione vedremo alcuni fra i volti più amati di Amici, come Alessio Gaudino, Andreas Muller e Javier Rojas, ma anche Umberto Gaudino, Gabriele Esposito, Giordana Angi, Irama, Random, i The Kolors, Alberto Urso, Gaia Gozzi e il cantante Michele Bravi.

L’assenza di Vanessa Incontrada potrebbe essere legata ad altri impegni dell’attrice, visto che i rapporti con Maria De Filippi, come ha chiarito lei più volte, sono ottimi. Nel corso di Amici 2020, l’attrice si era scontrata con Alessandra Celentano, che più volte l’aveva accusata di essere incompetente a causa dei suoi giudizi nei confronti di Javier, Nicolai e Valentin. La conduttrice aveva sempre difeso Vanessa, dimostrando grande stima nei suoi confronti.

Intervistata da Sorrisi e Canzoni Tv, la Incontrada era apparsa entusiasta per la nuova avventura di Amici. “È stata una telefonata di Maria: ‘Che dici se…’, io ho risposto subito sì – aveva svelato -. Non ci ho pensato un attimo perché io scelgo sempre le cose d’istinto. […] Tra noi c’è un rapporto di stia: non abbiamo bisogno di tante parole, capisco subito ciò che pensa, però c’è una grande fisicità, che per me è importante”.