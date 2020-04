Amici Speciali, Vanessa Incontrada parteciperà al programma

editato in: da

È ormai chiaro: Vanessa Incontrada gode della stima di Maria De Filippi. È per questo, e per la sua grande simpatia e professionalità, che la sua partecipazione ad Amici Speciali era data quasi per certa. La conferma di questa ipotesi, adesso, arriva dalla stessa attrice.

Vanessa Incontrada parteciperà ad Amici Speciali – Con TIM per l’Italia, una versione molto particolare del celebre talent show di Maria De Filippi. A dichiararlo la stessa attrice, che durante una diretta su Instagram con l’amico Nek, parlando dei suoi prossimi progetti lavorativi, ha confermato la sua presenza e ha rivelato qualche dettaglio in più sullo show:

Adesso è tutto bloccato nel mio settore lavorativo, tranne a maggio che riparto con Amici. Ci saranno quattro puntate. Per quanto riguarda il teatro, il cinema e il film che dovevo iniziare, invece, è per adesso tutto bloccato.

Amici Speciali, a cui parteciperanno concorrenti delle passate edizioni della classica versione di Amici, andrà presto in onda e sarà composto da ben quattro puntate. Ma che ruolo assumerà la Incontrada? Probabilmente quello di giudice, lo stesso che ha ricoperto nella fase serale dell’ultima edizione dello storico programma di Maria De Filippi.

Vanessa Incontrada, quindi, ha risposto positivamente alla chiamata della presentatrice che, ancora una volta, l’ha voluta al suo fianco. La partecipazione dell’attrice ad Amici nelle vesti di giudice, d’altronde, era stata estremamente apprezzata dal pubblico.

Nel nuovo show, molto probabilmente, la Incontrada ritroverà anche Javier Rojas, ballerino vincitore del circuito danza della diciannovesima edizione di Amici. Con lui, durante il serale, l’attrice si era spesso scontrata, talvolta anche molto duramente. I due riusciranno a trovare una tregua?

Quasi certa, inoltre, la partecipazione di Gaia Gozzi, vincitrice di Amici 2020 che, nei giorni scorsi, proprio come Vanessa Incontrada, si è lasciata sfuggire un altro piccolo dettaglio su Amici Speciali:

Il mood sarà più spettacolo e condivisione che gara.

A breve, quindi, potremo finalmente rivedere Vanessa Incontrada sul piccolo schermo. I dettagli di Amici Speciali restano ancora un mistero ma su una cosa non vi è alcun dubbio: l’attrice saprà, ancora una volta, affiancare Maria De Filippi, mostrando al pubblico non solo il suo contagioso sorriso ma anche forza e determinazione.