Vanessa Incontrada ricorda l’incidente d’auto: “È stato tremendo”

Vanessa Incontrada: dal compagno Rossano Laurini alle fiction

Vanessa Incontrada torna a parlare del terribile incidente d’auto in cui rimase coinvolta qualche anno fa. Ospite di Non è l’Arena, l’attrice ha rivelato di aver rischiato di morire a causa dell’impatto avvenuto sulla via Aurelia. I fatti, come ha ricordato nello studio di Massimo Giletti, risalgono al 2016, quando Vanessa viaggiava sulla sua auto e venne improvvisamente speronata dal veicolo guidato da un quarantenne.

La macchina urtò diversi mezzi, fra cui un camper, causando moltissimi danni. L’impatto fu così forte che l’auto su cui era la Incontrada perse le ruote anteriori, nonostante ciò l’attrice riuscì a uscirne illesa. Un’esperienza molto forte per Vanessa che, nonostante siano trascorsi anni, non ha mai dimenticato quell’episodio.

“È stato tremendo. Non avevo mai vissuto un’esperienza così -, ha confessato a Non è l’Arena -. Sto peggio oggi di ieri, perché ieri avevo questa adrenalina addosso dallo spavento. Devo dire che fortunatamente è andato tutto bene, anche se la mia macchina è andata completamente distrutta […] La persona alla guida è stata fermata, perché era scappata e aveva creato altri problemi”.

Vanessa vive a Follonica con tutta la sua famiglia. Da anni è legata a Rossano Laurini, famoso organizzatore di eventi toscano, da cui ha avuto il figlio Isal. Sorridente e dolce, la Incontrada è riuscita a conquistare il pubblico italiano grazie al suo talento. In tanti l’avrebbero voluta sul palco di Sanremo 2020, ma alla fine l’accordo con Amadeus non è arrivato.

Nonostante ciò Vanessa ha trionfato in tv con numerose fiction e programmi di successo, da 20 anni che siamo italiani, con Gigi D’Alessio, a Non c’è campo, sino a Come una madre. L’ultima avventura è Amici 19, Maria De Filippi infatti l’ha scelta per vestire i panni di giudice del talent accanto a Gabry Ponte e Loredana Bertè. Presente in studio anche Tommaso Paradiso, ex leader dei TheGiornalisti, nei panni del commentatore.