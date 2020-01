Vanessa Incontrada non sarà a Sanremo: “Non ne voglio parlare”

editato in: da

Vanessa Incontrada non sarà a Sanremo e si rifiuta di parlare del Festival. L’attrice era stata indicata da tutti come uno dei possibili conduttori che avrebbero affiancato Amadeus. In tanti avevano chiesto la sua presenza nella kermesse, sopratutto dopo l’enorme successo di 20 anni che siamo italiani, la trasmissione condotta in coppia con Gigi D’Alessio.

La stessa Incontrada si era detta felice per la fiducia espressa dal pubblico. Poi la doccia fredda, con l’annuncio degli ospiti e delle vallette di Sanremo in cui non figura il nome di Vanessa. Secondo quanto rivelato da Sorrisi e Canzoni Tv, l’attrice non sarà al Festival per via dei suoi impegni di lavoro. Sarà infatti in tournée a teatro con un nuovo spettacolo.

Gli ultimi sviluppi sulla vicenda però lasciano intendere che ci sia qualcosa di più dietro la sua assenza a Sanremo. Vanessa infatti ha partecipato a una conferenza stampa in cui ha presentato la nuova mini-serie Come una madre. L’incontro con i giornalisti però sarebbe stato segnato, come svela Leggo, da proteste. La conduttrice avrebbe scelto di non rilasciare singole interviste alle testate, ma di rispondere solo a due domande già concordate sulla fiction.

“La decisione è stata mia – ha chiarito la Incontrada, parlando a tutti i giornalisti -, perché ci sono dei tempi e dei momenti in cui un’artista decide di parlare poco, e non devo dire il motivo, si concordano le cose giustamente per il vostro lavoro e ho detto all’ufficio stampa di fare una piccola intervista ma molto mirata. Però queste cose non puoi dirle qua”.

Il riferimento a Sanremo è innegabile e, di fronte a una domanda diretta sulla sua assenza al Festival, Vanessa avrebbe risposto: “Non è la sede per parlare di questo”, confermando di non volerne parlare.

La fiction della Incontrada andrà in onda due giorni prima del Festival in cui in tanti avrebbero voluto vederla. Al suo posto ci saranno altre donne famose, da Monica Bellucci a Diletta Leotta, passando per Francesca Sofia Novello e Mara Venier. Amadeus non ha specificato i motivi dell’esclusione di Vanessa che con il programma 20 anni che siamo italiani aveva dimostrato, ancora una volta, il suo enorme talento.