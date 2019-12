20 Anni che Siamo Italiani, la Incontrada emoziona. E D’Alessio duetta con la Tatangelo

editato in: da

Avevano promesso una serata ricca di sorprese, i due padroni di casa, e così è stato. Vanessa Incontrada e Gigi d’Alessio trionfano nell’ultima puntata di 20 Anni che Siamo Italiani, tra ospiti attesissimi e sorprese.

La padrona di casa è apparsa più radiosa e brillante che mai e con la sua spontaneità, ancora una volta, ha conquistato il pubblico. Per l’ultima puntata della trasmissione la showgirl spagnola ha optato per un elegante e raffinato tailleur dal taglio maschile che ha esaltato le sue forme.

Al suo fianco sempre presente Gigi D’Alessio: anche il cantautore italiano, come la sua partner ha scelto l’eleganza del nero in un completo che gli calza a pennello.

A inaugurare l’atto finale dello show è stato un simpatico siparietto tra i conduttori di casa Rai e Il Volo. Il trio musicale italiano infatti ha fatto parte della rosa di ospiti della puntata finale di 20 Anni che Siamo Italiani.

Tuttavia, il vero via alle danze è stato dato da Pippo Baudo, icona indiscussa della televisione italiana, seguito poi da Alessandro Siani. Il comico napoletano ha intrattenuto i presenti in studio e gli spettatori da casa con esilaranti e iconiche sceneggiate del suo repertorio.

Attesissima anche Anna Tatangelo, ospite dell’ultima puntata di 20 Anni che Siamo Italiani. La cantante è entrata in scena sulle note di Le cose dette mai e ha duettato insieme a suo marito. Per lo show la moglie di D’Alessio ha scelto un abito rosso cangiante e audace con un profondo spacco. I capelli raccolti hanno messo in risalto i suoi lineamenti. Per completare il look ha indossato dei grandi e scintillanti orecchini a cerchio.

Bella come non mai, la Tatangelo si è stretta nell’abbraccio del suo compagno di vita: tra sorrisi e sguardi complici il loro duetto ha scacciato ogni ombra di crisi. Anche Vanessa questa sera ha abbracciato la sua dolce metà sul palco della Rai. A sorpresa infatti la conduttrice ha chiamato suo marito Rossano Laurini, presente in studio come ospite, per la sua prima apparizione in diretta.

Una serata ricca di emozioni per tutti, compreso Gigi D’Alessio che oltre a ritrovarsi commosso nel cantare insieme a sua moglie ha ricevuto una dedica inaspettata da parte di Vanessa Incontrada.

I due presentatori hanno mostrato una particolare complicità nel corso delle puntate di questa prima e inedita edizione dello show di Rai 1. Nonostante i due si siano trovati per la prima volta a fare squadra hanno mostrato subito un feeling che il pubblico del piccolo schermo ha apprezzato.

Ed è proprio su questa sintonia inaspettata che Vanessa Incontrada ha posto l’accento nella dolce dedica che ha fatto al suo partner televisivo in diretta. “Mi sei entrato nel cuore come amico” ha affermato l’ex modella spagnola a un Gigi D’Alessio visibilmente commosso.

Il cantautore napoletano sorpreso ed entusiasta ha confermato che quel legame professionale si è trasformato in breve tempo in amicizia. E se è vero che squadra che vince non si cambia, non stupirebbe trovare i due di nuovo fianco a fianco in qualche futura trasmissione.