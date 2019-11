Vent’Anni che Siamo Italiani, Incontrada raggiante trionfa tra musica e risate

editato in: da

Vent’Anni che Siamo Italiani è il nuovo show celebrativo di Rai 1, condotto da Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio, che ha attirato l’attenzione del pubblico. Grande attesa, soprattutto, per l’inedita coppia di presentatori.

Un programma, quello di Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio, che ha lo scopo di portare in tv la musica italiana, parlando anche dei cambiamenti del Paese e celebrando due eventi importanti per entrambi i conduttori. Infatti, se vent’anni fa l’attrice spagnola approdava in Italia, D’Alessio debuttava con “Non dirgli mai”, il brano che lo ha reso famoso anche al di fuori dei confini campani. I due, in ogni caso, ne sono certi: “Amerete la nostra allegria”, ha affermato la presentatrice tramite i suoi profili social.

Il programma si apre con un coinvolgente duetto tra Gigi D’Alessio e la Incontrada. La conduttrice non poteva apparire più radiosa ed in forma di così. Per l’occasione ha indossato un abito nero a pois, lungo fino al polpaccio e che sottolinea le sue forme e che, a metà serata, ha sostituito con un elegantissimo tailleur nero. Ha poi scelto un make-up naturale, dai toni neutri, leggermente più intenso sugli occhi. Capelli sciolti e acconciati in morbide onde hanno completato il look. Insomma, in tutta la sua normalità è semplicemente stupenda.

Vanessa Incontrada, così, ha portato il suo stile anche sul palco di Vent’Anni che Siamo Italiani. Bellissima e ironica, insieme alla complicità di Gigi D’Alessio, è riuscita a creare uno show divertente, leggero, adatto alle famiglie e con numerosi ospiti. Hanno partecipato, infatti, Mika, Marco Giallini, Claudio Amendola, Giorgio Panariello, Fiorella Mannoia, Umberto Tozzi, Gianna Nannini, Raf e tanti altri.

Sul palco, tra gli altri ospiti, anche Amadeus. L’ospitata non fa che rinforzare le voci che vorrebbero proprio la Incontrada ad affiancarlo nella conduzione di Sanremo. Voci che, più che un gossip, sono una vera e propria richiesta che ha preso piede dopo la partecipazione di Vanessa a Domenica In.

In fondo, fin dai primi minuti di Vent’Anni che Siamo Italiani è apparso chiaro. Vanessa Incontrada sarebbe perfetta e pronta per condurre il Festival di Sanremo. Se, per ora, questa è solo un’ipotesi lontana, si può già affermare che l’esordio del suo nuovo show è stato un successo. L’avventura, però, è solo all’inizio: come avrà intenzione di sorprenderci nelle prossime due puntate?