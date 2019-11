Domenica In, Incontrada in lacrime. E Mara Venier reagisce così

editato in: da

Un compleanno davvero speciale per la Incontrata che, intervistata da Mara Venier, ha raccontato i suoi progetti futuri. I 41 anni di Vanessa, così, sono stati celebrati con una lunga intervista, in cui l’attrice spagnola ha ripercorso i suoi successi lavorati, e dolci dediche dei suoi cari.

Già dalle prime ore del mattino, infatti, Vanessa ha potuto godere di romantiche sorprese. Il marito Rossano Laurini, imprenditore molto riservato, ha condiviso su Instagram una dedica per la sua compagna: “Auguri anima buona. E non guardarmi così che mi fai arrossire. Ti amo”. La Incontrada, poi, è arrivata negli studi di Domenica In, dove ha affrontato una divertente ed emozionante intervista con Gigi D’Alessio. I due hanno parlato del loro prossimo impegno televisivo, Vent’Anni che Siamo Italiani.

Capelli raccolti, camicia bianca leggermente trasparente e gonna al ginocchio, un’elegantissima Vanessa Incontrada si è lasciata fare gli auguri da Mara Venier, Gigi D’Alessio e l’intero pubblico di Domenica In. Parlando della sua infanzia, l’attrice si è commossa e ha ammesso di provare nostalgia per la sua vita in Spagna:

Ho vissuto tanti momenti belli. La mia casa mi manca molto. Mi manca la quotidianità, mia madre, mia sorella. Cerco la quotidianità nella famiglia di mio marito.

Le lacrime, però, scendono copiose solo all’ascolto de tenero messaggio ricevuto dalla madre:

Ti ricordi quando siamo arrivate a Milano? Avevi diciotto anni e volevi fare la modella. Da lì è cominciata questa avventura e sei arrivata dove sei arrivata perché sei una persona buona, intelligente e splendida. Sono molto orgogliosa di te. Ti voglio tanto bene.

Mara Venier si alza, l’abbraccia e la rassicura: anche così è bellissima. Vanessa Incontrada si lascia andare e racconta, senza censure e senza paure, il rapporto con sua madre:

Il rapporto madre figlia non è semplice, abbiamo avuto difficoltà. A 41 anni ho personato gli errori che mia madre ha potuto fare con me, che a venti anni non riuscivo a capire. Oggi ho perdonato a me stessa anche i momenti di rabbia e di non comprensione che ho avuto. La amo tantissimo.

Vanessa, Mara e Gigi, dopo aver ripercorso anche lui la sua infanzia e aver parlato della sua famiglia, si sciolgono in lacrime, tanto da far fatica a proseguire nell’intervista, e in un tenero abbraccio. La Incontrada, ancora una volta, ha dimostrato che la normalità, la passione e la gentilezza possono essere le migliori armi per raggiungere il successo.