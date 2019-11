Vanessa Incontrada compie 41 anni, la dedica del compagno e la lettera commovente del figlio

editato in: da

Vanessa Incontrada compie 41 anni e il compagno Rossano Laurini le dedica un messaggio d’amore su Instagram. L’imprenditore, da sempre molto riservato, ha deciso di pubblicare un post sul suo profilo in occasione del compleanno dell’attrice.

Laurini ha postato sui social uno scatto che ritrae Vanessa. Nella foto in bianco e nero la Incontrada è stupenda, con i capelli raccolti che mettono in evidenza il tratti delicati del viso e uno sguardo intenso. “Auguri anima buona – ha scritto Rossano -. E non guardarmi così che mi fai arrossire. Ti amo”.

L’amore fra l’imprenditore e l’attrice dura dal 2007, la coppia ha avuto nel 2008 un figlio, Isal. Una love story da favola che è stata costellata anche da problemi e gossip. Quando Vanessa ha incontrato per la prima volta Rossano infatti lui era sposato con Chiara Palmieri, mentre l’attrice frequentava il fratello di lei, Andrea. Poi il colpo di fulmine e un’attrazione che i due non sono riusciti a fermare e che li ha portati, dopo tante peripezie, a coronare il loro sogno d’amore.

Oggi Vanessa e Rossano sono molto innamorati e l’attrice ha un ottimo rapporto anche con Diletta, la figlia nata dal matrimonio di Laurini con la Pamieri. La coppia vive in Toscana, dove Vanessa, nata a Barcellona, è cresciuta, e dove ha incontrato l’uomo della sua vita. Il compagno infatti è un imprenditore e gestisce alcune discoteche di Follonica.

In occasione del suo compleanno, la Incontrada ha ricevuto anche una lettera dal figlio Isal. Nessun party con vip o cene nei locali, a mezzanotte la conduttrice si è ritrovata nel lettone con le persone che ama. Su Instagram, Vanessa ha postato le parole scritte dal piccolo, suscitando grande commozione nei follower.

“Ciao Mammy. Buon compleanno! – si legge -. Io e babbo ti abbiamo fatto un pensiero con tutto il nostro cuore e amore. Ti vogliamo moltissimo bene, sarai sempre nei nostri cuori e ti aiuteremo quando ne avrai bisogno. Happy Birthday, love you”.