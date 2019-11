Vanessa Incontrada su Instagram lascia senza fiato con la camicia di lui

editato in: da

Vanessa Incontrada: dal compagno Rossano Laurini alle fiction

A Vanessa Incontrada basta condividere una foto sul suo profilo Instagram per far ammutolire tutti.

Certo, non si tratta di uno scatto qualunque e ancor più di quelli in bikini, pubblicati la scorsa estate, questo lascia senza fiato. L’attrice si è divertita a stuzzicare i suoi fan con un selfie in cui è ritratta seduta su un letto sfatto. La bella Vanessa indossa solo una camicia da uomo che lascia poco all’immaginazione e degli slip. I capelli lunghi arruffati e lo sguardo languido e sognante fanno il resto.

La Incontrada commenta semplicemente: “La camicia è sua 😊 Besitos Amigos 😙🦋”, probabilmente riferendosi al suo compagno Rossano Laurini. La foto, realizzata da Giovanni De Sandre, è semplicemente favolosa. Vanessa è nel massimo del suo splendore e su Instagram raccoglie in poco tempo centinaia di migliaia di “cuoricini”. “Bellissima”, “spettacolo” sono gli aggettivi che ricorrono più spesso. E qualcuno vede in questa immagine la rivincita definitiva degli haters che tanto hanno criticato Vanessa per la sua forma fisica: “Sempre SPLENDIDA… alla faccia degli haters”.

La Incontrada ha vissuto momenti difficili quando anni fa era stata messa alla gogna per i chili in più. Lei però ha dimostrato sempre di essere una donna forte e determinata. Con la sua bravura e la sua professionalità ha dimostrato quanto vale e ogni cosa che fa si trasforma in successo, dal libro scritto con la madre, Alicia Soler Noguera, Le bugie uccidono, alle collezioni di moda per Elena Mirò. Per non parlare dei suoi lavori televisivi.

Mentre circolano voci su una possibile seconda gravidanza, ora a 41 anni Vanessa Incontrada si mostra per quello che è: semplicemente bellissima.