Vanessa Incontrada svela il suo inestetismo e incanta su Instagram

Vanessa Incontrada documenta nelle Stories di Instagram il trucco e parrucco e rivela con grande ironia l’inestetismo che proprio le dà fastidio: “il baffetto sudato“.

Nel video tagga Dolce & Gabbana e svela il team che si sta occupando di lei. L’attrice è in splendida forma e sfoggia su Instagram un look davvero seducente, camicia a pois bon ton con tanto di fiocco al collo che però gioca con le trasparenze, mostrando la lingerie nera. Un dettaglio mozzafiato che col giusto umorismo la bella Vanessa mette in evidenza.

La Incontrada è uno schianto, complice anche il make up studiato: smokey eye nero e labbra rosse intenso, da baciare. Ma proprio lì, vicino alla bocca, s’insinua il difetto che per altro vede solo lei, il baffetto sudato. Tutti la prendono bonariamente in giro, anche se corrono ai ripari con coprente e fondotinta sapientemente stesi da mani esperte.

Risultato? Un capolavoro, Vanessa indugia con l’espressione sexy ma con la solita ironia del baffetto e i fan vanno in estasi.

L’attrice sta vivendo un momento d’oro. Dopo il trionfo della scorsa estate ai Seat Music Awards, la rivincita contro chi l’ha bullizzata per il suo peso, le fiction di successo di cui è protagonista e le sfilate di moda, la Incontra è anche scrittrice affermata. Qualche giorno fa ha presentato il suo secondo romanzo Le bugie uccidono, a quattro anni dal primo. Anche sul piano privato le cose vanno a gonfie vele col compagno Rossano Laurini.

Vanessa Incontrada si conferma uno splendido esempio di donna in carriera, mamma e compagna che riesce nella vita senza tradire se stessa.