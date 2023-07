Vanessa Incontrada ritrova l’amore: la confessione a Diletta Leotta

Fonte: Ansa/IPA Vanessa Incontrada, 10 look che ci hanno insegnato che l’eleganza non è questione di taglia

L’amore era nell’aria. Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sono tornati insieme, dopo mesi trascorsi da separati e in pausa di riflessione. A rivelarlo è stata proprio lei nel corso di una delle puntate di Mamma Dilettante, il podcast condotto dalla giornalista Diletta Leotta (in dolce attesa), alla quale ha rivelato alcuni particolari del suo rapporto con il figlio Isal – ormai adolescente – e di quello con il suo compagno, che è tornato finalmente al suo fianco.

Vanessa Incontrada non è più single: l’amore con Rossano Laurini

Si sono amati fin dal primo momento e, anche quando l’amore ha iniziato a vacillare, non hanno smesso di volersi bene. Vanessa Incontrada e Rossano Laurini hanno così deciso di riprovarci e rimettere insieme la loro famiglia, che torna a essere più unita che mai. Da sempre molto riservata, l’attrice e conduttrice spagnola aveva infatti lasciato intendere che il rapporto con il suo compagno non stesse andando bene e di essersi presa un lungo periodo di tempo per definire la situazione.

Che le crepe fossero state riparate era apparso chiaro già da qualche settimana, viste le foto di famiglia pubblicate da lui, ma a mettere un freno alle tante voci circolate ci ha pensato proprio lei, Vanessa Incontrada: “Beh, Isal ha 15 anni, quindi da 15, 16 anni”. Una dichiarazione che non ha lasciato spazio a dubbi, quindi: sono tornati a essere una coppia. L’artista non ha poi mancato di raccontare i primi mesi e la gioia di scoprire di aspettare un bambino: “Io ho sempre avuto l’istinto materno sin da giovane. Pensa che il padre di Isal io l’ho conosciuto ad agosto e a novembre ero incinta, dopo quattro mesi”.

Una storia che l’accomuna a quella di Diletta Leotta, rimasta incinta della sua bambina a pochissimi mesi dall’inizio della relazione con il fidanzato Loris Karius. La piccola nascerà ad agosto, a Milano, ma ancora non è stato deciso il suo nome.

La crisi con Rossano Laurini

Ora che la crisi è finalmente superata, Vanessa Incontrada desidererebbe addirittura un secondo figlio. Non che l’abbia mai nascosto: ha infatti sempre dichiarato di voler fortemente un altro bambino dopo Isal, ormai adolescente e con il quale ha un rapporto strettissimo. Parole, queste, che sono molto diverse da quelle rese a Vanity Fair, in cui aveva parlato della crisi che stavano attraversando: “Sono in un momento riflessivo della mia vita, posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato, e che cosa voglio dal mio futuro. Guardo avanti, non so dove mi porterà la mia trasformazione. Non solo nella vita privata”.

A Diletta Leotta, ha raccontato: “Mi sono sempre chiesta come sarebbe stato se Isal non fosse nato così dopo quattro mesi. Penso che avrei vissuto quella che è una storia normale, conosci una persona, la frequenti, fai questo, poi dopo un po’ vai a convivere. Per me è stato invece tutto velocissimo“. E sul secondo figlio, ha detto: “Mi piacerebbe molto, adesso vediamo che succede, perché non è stata semplice per me la prima gravidanza fisicamente. Però mi piacerebbe molto”.