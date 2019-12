Caterina Balivo, Bruno Vespa parla della moglie Augusta e della lite con Pippo Baudo

editato in: da

Ancora una volta Caterina Balivo ci regala grandi emozioni, con la sua trasmissione Vieni da me. Questo pomeriggio ha avuto come ospite il giornalista e conduttore tv Bruno Vespa, che si è raccontato a cuore aperto affrontando diversi argomenti riguardanti la sua vita privata e la sua brillante carriera.

L’occasione per intervistare Bruno è arrivata grazie all’ormai famoso momento della lavatrice, durante il quale Caterina Balivo permette ai propri ospiti di lavare i panni sporchi in pubblico. È uno degli spazi più apprezzati di tutta la trasmissione, quando i vip si lasciano andare a qualche confessione privata e svelano aneddoti divertenti e interessanti sulla propria vita privata. Questa volta, è toccato al giornalista. Una delle prime questioni affrontate è stata quella riguardante la celebre lite che ha avuto con Pippo Baudo, nel 2011.

Insieme, i due grandi della tv italiana hanno condotto Centocinquanta, il programma dedicato al 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia. Ma ci sono stati dei problemi tra di loro, che sono emersi durante la diretta: “Io ho voluto molto bene a Pippo, fa parte della storia della tv, ma quella trasmissione che facemmo insieme non funzionò” – ha rivelato Bruno Vespa. “Fu per colpa nostra, sia mia che di Pippo. Andò malissimo, proprio male male. Era sbagliata la coppia“.

Poi è arrivato il momento di fare un tuffo nella vita privata del giornalista. Da tempo, stando alle sue parole, implora i figli di dargli un nipotino, tanto da essere arrivato a fare appelli in televisione. E proprio ai suoi figli ha dedicato belle parole: sebbene Federico – che è stato ospite della Balivo qualche settimana fa – e Alessandro hanno dichiarato di aver sofferto un po’ per l’assenza del padre, è evidente che tutti e tre sono molto legati.

Bruno Vespa e sua moglie, Augusta Iannini, si sono divisi i compiti quando i loro figli erano ancora piccoli: “Io mi sono occupato delle materie scolastiche” – ha rivelato – “andavo a parlare con i professori, e non sempre era piacevole”. Ma in famiglia entrambi i genitori hanno sempre lavorato: “Non ero così assente, ma il papà babysitter non potevo farlo. Lavorare non è una colpa“. E lo stesso discorso vale per sua moglie: “Ho sempre fatto campagne per incentivare il lavoro delle donne, dando più soldi ai figli che nascono e creando asili gratuiti. E poi i figli dicono: ‘Mamma perché vai a lavorare e non stai con me?'”.

Dopo aver dedicato una battuta al rapporto con Augusta (battuta in fondo molto romantica, visto che i due stanno insieme da più di 44 anni), Bruno Vespa ha poi rivissuto il momento in cui ha intervistato la signora Jolanda, la mamma di Al Bano Carrisi che si è spenta nelle scorse ore. Un filmato toccante, che ha suscitato la commozione del pubblico e ha chiuso una splendida intervista dedicata ad uno dei più grandi giornalisti dei nostri tempi.