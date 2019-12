Al Bano, morta la mamma Jolanda: il dolore del cantante

editato in: da

Si è spenta oggi donna Jolanda all’età di 96 anni, provocando un grande dolore nel cuore di Al Bano e di tutte le persone vicine al cantante. La mamma del cantautore è morta all’età di 96 anni nella sua casa di Cellino San Marco, proprio lì dove la famiglia intera è nata e cresciuta.

A lei, alla sua mamma adorata, Albano Carrisi aveva dedicato il libro Madre mia, l’origine del mio mondo, pubblicato alcuni anni fa. Tra le pagine di quel racconto si legge tutta la stima che l’uomo nutre per sua madre.

Sono sempre stato affascinato dalla vita di mia madre…Attraverso i suoi ricordi e quelli che mi faceva mio padre, ho ricostruito la sua vita e assomiglia veramente a un romanzo.

L’inaspettato annuncio della scomparsa della donna è stato dato durante La vita in diretta. A darne triste notizia proprio i conduttori Alberto Matano e Lorella Cuccarini che, riuniti a centro studio, hanno informato i telespettatori sul grave lutto che ha colpito la famiglia Carrisi.

Annuncio, questo, che ha scosso davvero tutti. Mamma Jolanda infatti era entrata nei cuori del pubblico del piccolo schermo proprio per la sua partecipazione a trasmissioni televisive e interviste varie. Lei, così orgogliosa del figlio e della sua famiglia, aveva rilasciano numerose dichiarazioni: la donna era infatti la prima sostenitrice e fan numero uno del cantante di Cellino.

Mamma e figlio sono sempre stati inseparabili, tranne oggi. Al Bano infatti proprio questo pomeriggio era a Roma e stava per imbarcarsi su un volo per un impegno lavorativo, salvo poi cambiare i suoi piani per raggiungere Cellino San Marco e dare l’addio a sua madre.

I funerali della signora Jolanda si terranno domani e non ci sono dubbi sulla partecipazione di moltissima gente: oltre agli amici della famiglia Carrisi saranno molte le persone che si stringeranno attorno al cantante in questi giorni di dolore.

La dimostrazione di quanto il pubblico sia vicino ad Al Bano è avvenuta oggi, durante la trasmissione de La vita in diretta: tutti gli spettatori in studio si sono riuniti in un abbraccio virtuale rivolto al cantautore di Cellino San Marco.

Il mondo quindi saluterà per l’ultima volta mamma Jolanda, anche se la donna rimarrà per sempre nella memoria di tutti grazie alle parole di Al Bano: per lui, lei era la migliore donna e mamma del mondo.