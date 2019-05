La Lecciso e Albano festeggiano insieme. Il selfie che fa discutere

editato in: da

Dopo una vera e propria bufera sentimentale, Albano e Loredana Lecciso sembrano tornati ad essere a tutti gli effetti una coppia affiatata. A dimostrarlo è una foto pubblicata su Instagram dalla stessa Lecciso, che ha fatto sapere a tutti – Romina Power compresa – di essere in partenza per le vacanze di Pasqua in tenera compagnia del cantante.

Ed è così che la coppia conferma tutti i pettegolezzi delle ultime settimane, secondo cui non solo i due sarebbero tornati insieme, ma avrebbero anche pensato di convolare a nozze nel più breve tempo possibile. Per non lasciare dubbi, la Lecciso ha condiviso prima una breve storia di Instagram e poi un post che la ritrae in macchina in compagnia di Albano, impegnato a parlare al cellulare. Gli hashtag utilizzati fanno pensare ad un momento di relax per la coppia, che sembra davvero aver ritrovato la felicità in questi giorni: #lovelife, #relax, #peace, #feelgood, #love.

Insomma, Albano e Loredana sembrano essere tornati a rivivere la tranquillità familiare di una volta. Per le vacanze di Pasqua, la coppia si godrà intense giornate in compagnia dei due figli Jasmine e Bido Carrisi. Un momento importante per la famiglia, che sembra così aver ritrovato l’equilibrio non solo dopo la rottura della coppia, ma anche dopo i problemi di salute che hanno costretto il cantante ad annunciare un suo eventuale ritiro dalle scene. Ma la burrasca sembra essere passata. Loredana e Albano appaiono felici e sorridenti, nuovamente insieme come qualche tempo fa, diretti verso una località di mare dove trascorreranno le festività di Pasqua.

A questo punto, viene davvero chiedersi se le voci riguardanti le nozze siano vere o meno. Stando a quanto riferito da persone vicino alla coppia, il matrimonio sarebbe imminente. D’altronde, i diciotto anni trascorsi insieme hanno reso questa storia d’amore resistente a qualunque cosa, compreso il ritorno artistico del duo Albano e Romina. Ma proprio in queste settimane, la Power sembra essersene ritornata negli Stati Uniti, lasciando così libera la Lecciso di tornare tra le braccia del suo compagno. Ma cosa penserà allora la cantante vedendo il selfie di Pasqua della coppia? Si sentirà tagliata fuori dalla sua stessa famiglia o sarà felice per la serenità ritrovata dal suo ex marito?