Uomini e Donne, Maria De Filippi torna in onda con la formula classica

Maria De Filippi prepara il ritorno della formula classica di Uomini e Donne. Il dating show, dopo una lunga pausa e una trasformazione radicale, sarà di nuovo sul piccolo schermo in tempi brevi. La conduttrice non si era arresa in seguito allo stop imposto da Mediaset e aveva deciso di rivoluzionare la trasmissione per consentirgli di andare in onda.

Come? Iniziando un corteggiamento con le parole e creando un nuovo format con protagoniste Giovanna Abate e Gemma Galgani corteggiate da misteriosi personaggi via chat. Una grande scommessa per Maria che è stata vinta e che presto porterà al ritorno definitivo di Uomini e Donne. Il prossimo 4 maggio infatti, secondo le ultime indiscrezioni, torneranno sul piccolo schermo corteggiatori e tronisti del Trono Over e del Trono Classico. Una buona notizia per il pubblico che aspettava da tempo di scoprire il destino delle coppie più amate.

Nel frattempo Gemma Galgani continua a cercare l’amore, fra uno scontro con Tina Cipollari e l’altro. La dama torinese è divisa fra vari corteggiatori virtuali, ma il più apprezzato per ora è Cuore di Poeta che continua a stuzzicarla con messaggi sempre più spinti che hanno imbarazzato persino Maria De Filippi. Nelle ultime puntate l’ex protagonista del Trono Over si è lasciata andare alle lacrime.

“Ci rendiamo conto che sta piangendo per il modo differente di essere corteggiata – ha tuonato Tina -. Grazie al cielo siamo proprio diverse, ma chi ti vorrebbe somigliare. Gemma devi capire che tu e Giovanna appartenete a due generazioni diverse. Tu puoi essere una nonna, perché a 70 anni ci sono milioni di nonne. E lei è una ragazzina di 26 anni. Il modo di relazionarsi dei giovani, è diverso. Ma lo vuoi capire che hai 70 anni”.

Le cose non sembrano andare bene nemmeno per Giovanna Abate che in una videochiamata ha litigato con Sammy. Il corteggiatore e la tronista si sono scontrati nel corso di una delle ultime puntate e poco dopo il giovane si è sfogato sui social. “La delusione è uno stato d’animo che nasce dopo aver costatato una determinata persona non era come si pensava – ha scritto su Instagram -. Ma la delusione non è solo in considerazione di persone, bensì di speranze, aspettative che si erano costruite nel nostro cervello in un determinato modo e che non si sono rivelate tali”.