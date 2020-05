Amici 2020, la De Filippi parla di Valentin. E Francesca Tocca stupisce su Instagram

editato in: da

Amici 2020, Valentin e Javier a confronto

Chi ha seguito l’ultima edizione di Amici lo sa benissimo: all’interno della scuola sono nate passioni, legami e antipatie che hanno regalato al pubblico – e ai protagonisti – sia gioie che dolori. Nel mucchio non si può certamente non parlare del rapporto teso tra Maria De Filippi e Valentin Dumitru e tra quest’ultimo e Francesca Tocca.

Ma andiamo per ordine: gli appassionati del talent show guidato da Maria De Filippi ricorderanno bene come nella terza puntata del Serale Valentin si sia lanciato in un’invettiva infuocata contro il programma. L’invettiva è arrivata a turbare la sempre impeccabile De Filippi, che per la prima volta nel corso della storia di Amici ha dovuto fare una scelta drastica: cacciare il ballerino.

D’altro canto, Dumitru stava praticamente accusando – in maniera neanche del tutto velata – la conduttrice e il suo staff di organizzare tutto a tavolino. Recentemente, la De Filippi è tornata a parlare dell’accaduto sulle pagine di Vanity Fair dicendo:

Lo rifarei tutta la vita, non mi sono mai pentita di quanto ho detto. Io so quante persone ci tengono ad entrare nel cast di Amici. So quanti ballerini hanno trovato un vero lavoro grazie ad Amici. Ed è per questo che avrò sempre una reazione del genere quando uno dice che, se anche vincesse, se ne andrebbe.

Insomma, la De Filippi è perentoria nei confronti del ballerino e di certo non tornerebbe sui suoi passi. Invece, pare che a tornare sui suoi passi per in merito alla relazione con Valentin sarebbe un’altra donna: Francesca Tocca. L’ex moglie di Raimondo Todaro con cui il ballerino avrebbe avuto una relazione mentre era ancora sposata, si starebbe infatti riavvicinando a Valentin, nonostante il turbinare di commenti negativi.

A farlo intendere sarebbe l’ultimo post su Instagram della Tocca, che la vede protagonista di due scatti sensuali in bianco e nero accompagnati da questa didascalia:

Ci attrae tutto ciò che è impossibile perché siamo fatti così.

Dal canto suo, la risposta di Valentin non si è fatta attendere, anche se non è chiaro se sia riferita alla De Filippi o alla Tocca: nel suo ultimo post su Instagram, infatti, il ballerino si mostra a petto nudo, con espressione decisa, e scrive:

Sono tranquillo , tutto ciò che è scritto per essere mio sarà mio…

Frecciatina alla conduttrice o promessa di un “dolce” ritorno con quella che sembra essere più di una parentesi passionale? Non è dato saperlo, ma su una cosa si può scommettere: Amici 2020 farà parlare di sé ancora molto a lungo, visti i caratteri decisi e fuori degli schemi di tutti i protagonisti.