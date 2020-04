Francesca Tocca, il dettaglio su Instagram dopo l’addio a Valentin

editato in: da

Che Francesca Tocca stia vivendo un momento difficile è chiaro a tutti: la ballerina di Amici nell’ultimo periodo è finita al centro dell’attenzione dopo che Valentin, ex concorrente dello show di Maria De Filippi, ha rivelato l’esistenza di una relazione segreta con lei.

Da settimane correva voce della fine del matrimonio con Raimondo Todaro, volto di Ballando con le stelle, dopo una storia di oltre dieci anni d’amore, un matrimonio e la nascita della loro bambina Jasmine.

E questi rumors sono stati confermati da Valentin, che ha confessato su Instagram di aver vissuto una love story segreta con Francesca Tocca: qualche giorno fa il ballerino ha raccontato di aver lasciato la collega, già in crisi da ottobre con il marito, per proteggere la famiglia che aveva con Todaro.

La Tocca dal canto suo in questi giorni ha deciso di vuotare il sacco e sfogarsi, sempre sui social, pubblicando un post dai toni molto duri: “Basta – ha scritto su Instagram – mi avete un po’ rotto le scatole. Anzi, mi avete rotto il c***o. Le scatole non rendono tanto l’idea. Buona serata”.

Gli osservatori più attenti però, proprio nelle scorse ore, hanno notato un dettaglio non trascurabile: nelle ultime stories su Instagram la ballerina di origini siciliane è apparsa con la fede al dito, ben in vista mentre alza il cappuccio della felpa che indossa.

E se sia Francesca Tocca che Valentin si sono lasciati andare a confessioni e rivelazioni, Raimondo Todaro invece ha scelto la via del silenzio, per preservare la sua privacy e quella della piccola Jasmine, nonostante in moltissimi continuino a chiedergli cosa sia successo davvero.

Secondo quanto riportato dal settimanale DiPiù, sarebbe stata proprio la love story fra Valentin e Francesca a decretare la fine del matrimonio tra i due colleghi. A quanto pare la coppia aveva deciso di ritentare e rimettere insieme i pezzi dopo una lunga crisi, ma il tradimento avrebbe spinto Todaro ad abbandonare la casa che condivideva con la moglie e a mettere la parola fine ad una storia che, probabilmente, stava portando solo sofferenza.

Intanto è riapparsa la fede al dito della Tocca: che dopo l’addio di Valentin marito e moglie abbiano riallacciato i rapporti? Chissà se i diretti interessati comunicheranno ai fan un ritorno insieme, nonostante tutto.