Raimondo Todaro e Francesca Tocca, è finita: l’indiscrezione

La storia d’amore fra Francesca Tocca e Raimondo Todaro è finita. A svelarlo il settimanale Di Più secondo cui la love story sarebbe arrivata al capolinea. Da diversi mesi il ballerino di Ballando con le Stelle si sarebbe trasferito in un’altra casa, lontano dalla star di Amici 2020.

La crisi sarebbe iniziata a ottobre, ma la coppia avrebbe fatto di tutto per rimanere unita, anche per il ben di Jasmine, la figlia nata sette anni fa. A dicembre fra i ballerini ci sarebbe stato un ritorno di fiamma, ma le incomprensioni reciproche avrebbero portato in seguito all’addio. A gettare la spugna, svelano gli amici, sarebbe stato Raimondo Todaro, amareggiato per il comportamento di Francesca Tocca.

“Ormai hanno preso strade differenti e hanno deciso di andare a vivere in case diverse – ha svelato alla rivista una fonte vicina alla coppia -. Alla fine di dicembre, nonostante il tentativo di salvare il matrimonio pensando alla loro bambina, si è arrivati alla rottura. All’inizio, almeno da parte di Todaro, c’era la volontà di riaggiustare le cose ma poi non è stato possibile e lui se ne è andato di casa. Oggi Raimondo è amareggiato”.

Nelle ultime settimane si era parlato spesso di una crisi fra i ballerini causata, secondo il settimanale Chi, dall’entrata in scena di Valentin, talentuoso quanto discusso ballerino di Amici 2020 che ha spesso ballato con coppia con Francesca. A ottobre Todaro era stato ospite di Vieni da Me di Caterina Balivo, dove aveva raccontato il suo amore per la moglie e per la piccola Jasmine. “Ho tradito la mia fidanzata storica, il mio primo grande amore – aveva raccontato -. Ma il peso era troppo da sostenere, gliel’ho confessato il giorno dopo. Ho sperato fosse solo un flirt, ma c’era molto di più. Perché poi la ragazza con cui ho tradito la mia fidanzata è diventata la mia attuale moglie, con cui ho una figlia”.