Amici 2020, Francesca Tocca e Valentin: segnali di riavvicinamento

Anche se Amici di Maria De Filippi si è concluso, alcuni dei suoi protagonisti continuano a far parlare di sé: ci riferiamo ovviamente a Francesca Tocca e Valentin, tra le coppie più chiacchierate del talent show quest’anno.

Tutto è cominciato quando il ballerino (allievo di Amici) ha confessato, dopo essere uscito dalla scuola, di aver aver vissuto un’intensa love story con la professionista, spesso sua compagna durante le esibizioni nel programma.

Nel frattempo, però, la Tocca era legata a Raimondo Todaro, uno dei volti di Ballando con le stelle: una relazione lunga dieci anni, con un matrimonio e una figlia, la piccola Jasmine. Poi è arrivato il passo indietro di Valentin, che dopo aver raccontato la verità ha confessato di aver lasciato la ballerina, già in crisi con il marito, per consentirle di pensare alla sua famiglia.

Del resto nell’ultimo periodo sia Francesca che Valentin, tra sfoghi e rivelazioni, hanno attirato l’attenzione su di loro: infatti si trovano ancora al centro dei gossip, anche a causa di alcuni segnali che hanno continuato a lanciare sui loro profili Instagram recentemente e che i fan più attenti non hanno potuto non notare.

Ci sarebbero infatti alcuni indizi che farebbero pensare a un riavvicinamento tra i due: proprio qualche giorno fa Valentin ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia accompagnata dalla canzone Mc Donald’s di Francesco Bertoli (concorrente insieme a lui dell’ultima edizione di Amici), riprendendo la frase “Ti sto aspettando ancora dentro un McDonald’s”.

La scelta del brano non è sembrata casuale ai follower, perché è proprio il locale dove la Tocca e il ballerino sono stati paparazzati per la prima volta, facendo nascere i sospetti di una love story tra i due.

Dal canto suo Francesca, la stessa sera, ha condiviso sempre tra le storie di Instagram la canzone Mi sei scoppiato dentro al cuore di Mina, e subito dopo una sua foto insieme a Valentin, durante un’esibizione ad Amici. Che siano tutte coincidenze?

Intanto Raimondo Todaro continua a rimanere in silenzio, senza commentare quello che succede e non abbandonandosi alle richieste dei fan, che vorrebbero avere anche la sua versione. Sia il ballerino che la Tocca in queste ore hanno pubblicato storie in compagnia della loro bambina, tra coccole, compiti e ricordi: malgrado rumors e pettegolezzi il loro obiettivo è continuare a preservare Jasmine.