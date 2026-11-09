Bruce Willis, la malattia peggiora: “Ormai è come un bambino”

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Ansa Bruce Willis

Cresce la preoccupazione per le condizioni di salute di Bruce Willis. A oltre tre anni dalla diagnosi di demenza frontotemporale, nuove indiscrezioni descrivono un significativo peggioramento delle capacità cognitive dell’attore, che oggi vive sempre più immerso in un mondo tutto suo. A raccontare la quotidianità della star di Hollywood è una persona a lui vicina, che ha rivelato dettagli inediti sulla malattia.

Come sta Bruce Willis, preoccupa il declino cognitivo

Bruce Willis, 71 anni, starebbe attraversando una fase particolarmente delicata della malattia neurodegenerativa che gli è stata diagnosticata nel 2023. Una fonte vicina all’attore ha descritto a Page Six un progressivo deterioramento delle sue capacità cognitive, accompagnato da profondi cambiamenti nel comportamento e nella personalità.

“Le sue condizioni mentali sono peggiorate molto e vive nel suo mondo”, ha raccontato l’insider. “A volte sembra un bambino che fissa un oggetto con curiosità, assorbendolo semplicemente. Ma se lo si guarda attentamente, sembra un uomo di mezza età in perfetta salute”, ha aggiunto.

E ancora: “Sa che la sua vita è diversa, ma non pensa che lo sia poi così tanto. Non ne parla molto e non si lamenta più di tanto. Sente che qualcosa non va, ma non ha una piena comprensione di cosa stia succedendo“.

Anche il suo carattere sarebbe cambiato. L’uomo che un tempo veniva descritto come pieno di energia, estroverso e sempre pronto alla battuta sarebbe diventato più silenzioso e tranquillo.

Un altro aspetto riguarderebbe le difficoltà nel linguaggio. L’attore farebbe lunghe pause durante le conversazioni, apparentemente assorto nei propri pensieri, mentre in realtà starebbe cercando le parole per esprimersi.

Una difficoltà che riporterebbe alla luce anche un problema affrontato durante l’infanzia: la balbuzie. Da bambino Willis aveva imparato a gestirla grazie al teatro, scoprendo proprio nella recitazione uno strumento per comunicare con maggiore sicurezza.

La demenza frontotemporale di Bruce Willis

La battaglia di Bruce Willis contro la malattia è diventata pubblica nel marzo 2022, quando la famiglia ha annunciato il suo ritiro definitivo dalla recitazione a causa dell’afasia, un disturbo che compromette le capacità di comunicazione e di linguaggio.

Nel febbraio 2023 è arrivata una diagnosi più precisa: demenza frontotemporale. Una patologia neurodegenerativa che colpisce principalmente i lobi frontali e temporali del cervello.

A differenza di quanto accade comunemente nelle forme tipiche di Alzheimer, la demenza frontotemporale può manifestarsi inizialmente attraverso alterazioni della personalità, del comportamento e del linguaggio, mentre i problemi di memoria possono essere meno evidenti nelle prime fasi.

Si tratta di una malattia progressiva, per la quale attualmente non esiste una cura capace di arrestarne l’evoluzione. Alcuni trattamenti e interventi di supporto possono però aiutare a gestire i sintomi e migliorare la qualità della vita. Il decorso varia sensibilmente da persona a persona.

Nel caso di Willis, la moglie Emma Heming ha più volte spiegato che la malattia ha compromesso soprattutto le capacità linguistiche e comunicative del marito.

Oltre alla donna, accanto a Bruce ci sono le due figlie in comune, Mabel ed Evelyn. Senza dimenticare le altre figlie maggiori, Rumer, Scout e Tallulah, nate dal precedente matrimonio con Demi Moore.

Quest’ultima, con cui l’attore è rimasto profondamente legato dopo la separazione, continua a fargli visita regolarmente, mantenendo un rapporto familiare che negli anni è diventato un esempio di affetto e solidarietà.