IPA Christina Applegate

Per cinque anni le hanno detto che era sclerosi multipla. Ora, all’improvviso, la diagnosi è stata ribaltata, e lei si ritrova senza risposte. Christina Applegate è tornata a farsi sentire dopo mesi di assenza dal podcast e lo ha fatto con un annuncio: ha raccontato tra le lacrime di non avere la malattia che le era stata diagnosticata nel 2021.

Christina Applegate e la diagnosi sbagliata: “Sono tornata al punto di partenza”

L’occasione è stata il ritorno a MeSsy, il podcast che conduce con l’amica e collega Jamie-Lynn Sigler, affetta da sclerosi multipla. Martedì 20 ottobre Christina Applegate è tornata al microfono dopo una lunga assenza, iniziata a fine marzo, quando Sigler aveva annunciato una pausa e poco dopo era trapelata la notizia di un ricovero dell’attrice.

È stata lei stessa a riportare le parole del suo medico: “Congratulazioni, non hai la sclerosi multipla”. Una frase che, ha confessato, non l’ha resa felice per niente. “Non è che vieni diagnosticata male e all’improvviso stai meglio”, ha spiegato, con la voce rotta. Anzi, i sintomi non sono spariti: “Semmai sono peggiorata”. Ancora oggi, ha raccontato, ha bisogno della sedia a rotelle quando va dal medico, perché non riesce a percorrere a piedi la strada dall’auto allo studio.

“Sono tornata al punto di partenza, non so cosa mi stia succedendo”, ha ammesso. I suoi medici, ha spiegato, avvieranno ora una nuova indagine per capire quale sia la vera causa dei suoi problemi di salute. Nel frattempo, si era presa del tempo lontano dal podcast proprio per elaborare la notizia.

Il calvario di Christina Applegate, dal tumore al seno alla lunga battaglia per la salute

Era il 2008 e Christina aveva appena 36 anni quando ha scoperto di avere un tumore al seno. Poco dopo è arrivata un’altra notizia: era portatrice della mutazione del gene BRCA1. Lei non ha esitato e ha scelto la strada più drastica, la doppia mastectomia, a cui anni dopo si è aggiunta l’asportazione di ovaie e tube. Ce l’ha fatta. E da quel momento ha deciso di usare la sua storia per ricordare alle altre donne di non rimandare i controlli.

Nell’agosto del 2021 è arrivato l’annuncio della diagnosi di sclerosi multipla, ricevuta mentre girava Dead to Me. Da quel momento la sua vita è cambiata radicalmente. Nel novembre 2022 ha ricevuto la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood appoggiandosi a un bastone, e nel gennaio 2024, agli Emmy, il pubblico l’ha accolta con una lunga standing ovation quando è salita sul palco per consegnare un premio.

Negli ultimi anni ha raccontato senza filtri le sue difficoltà. Nel 2024 ha rivelato di avere una trentina di lesioni al cervello e, nel marzo 2025, di essere stata ricoverata più di 30 volte dalla diagnosi del 2021. Nell’agosto dello stesso anno ha registrato un episodio del podcast direttamente da un letto d’ospedale, a Los Angeles, dove era ricoverata per un’infezione che aveva colpito entrambi i reni. A marzo ha anche pubblicato il suo memoir, You With the Sad Eyes. La smentita della diagnosi rimette tutto in discussione: non sa ancora contro cosa stia combattendo, ma una cosa l’ha dimostrata più volte. La sua forza.