Alice Mangione ricoverata in ospedale: “Niente di grave”. Come sta la comica

Dopo una sospetta cistite, Alice Mangione è peggiorata ed è stata ricoverata in ospedale. Le parole che rassicurano il suo pubblico

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IPA Alice Mangione

Una foto dal letto d’ospedale, il pigiama verde ottanio, e sotto una battuta che in poche ore ha fatto il giro della Rete. È così che Alice Mangione ha spiegato ai suoi follower il silenzio insolito degli ultimi giorni sui social: nessun mistero, ma un problema di salute che si è rivelato più serio del previsto. E che l’attrice e comica bergamasca ha scelto di raccontare come fa da sempre, con l’autoironia al posto del dramma.

Alice Mangione ricoverata in ospedale: da un sospetto di cistite all’infezione ai reni

Tutto è cominciato con un fastidio che sembrava passeggero. Qualche giorno fa la stessa Alice Mangione aveva accennato ai suoi follower di un possibile disturbo alle vie urinarie, senza dargli troppo peso. Le cose però sono andate diversamente dal previsto: l’infiammazione si è estesa fino ai reni e da sabato l’artista si trova ricoverata in ospedale.

A raccontarlo è stata lei, con una battuta che omaggia Massimo Troisi: “Pensavo fosse una cistite invece era un calesse”. Nell’incipit del post, poi, il riferimento alla vicenda che da settimane fa discutere il gossip internazionale, quella di Harry e Meghan, su cui la comica aveva ironizzato nei giorni scorsi. Un modo tutto suo per sdrammatizzare e rassicurare chi, sotto la foto, aveva già iniziato a preoccuparsi.

Quarantadue anni, origini bergamasche e una carriera che parte dal 2004, Alice Mangione è oggi uno dei volti più apprezzati della comicità italiana. Il pubblico la conosce per The Pozzolis Family, il progetto creato insieme a Gianmarco Pozzoli, per il passaggio a LOL – Chi ride è fuori e per le esperienze televisive che vanno da Colorado a Comedy Central News, oltre ai ruoli in film e serie come Anima gemella e Una terapia di gruppo.

Come sta Alice Mangione oggi e perché la cistite non va sottovalutata

La domanda che in queste ore rimbalza di più è una sola: come sta Alice Mangione? A rispondere è direttamente lei, che parla di una situazione sotto controllo e di un’assistenza medica attenta e scrupolosa. La speranza, scrive, è di tornare a casa il prima possibile. E c’è già un piano per il primo weekend libero: una gita nel Sussex, quel posto dal nome impronunciabile che ha ispirato tutta la battuta iniziale.

Il quadro descritto dall’artista corrisponde a quella che i medici chiamano pielonefrite: un’infezione ai reni che si sviluppa quando i batteri di una cistite risalgono lungo le vie urinarie. Non è un’eventualità rara. La cistite è un disturbo diffusissimo, che riguarda quasi tutte le donne almeno una volta nella vita, e nella maggior parte dei casi si risolve in pochi giorni. Se però viene trascurata o curata in ritardo, può complicarsi.

I campanelli d’allarme sono piuttosto riconoscibili: febbre alta, brividi, dolore nella zona lombare e un peggioramento netto rispetto al semplice bruciore. In queste situazioni il ricovero serve a somministrare la terapia antibiotica per via endovenosa e a tenere sotto controllo la funzionalità renale.

Sotto al post, intanto, si moltiplicano i messaggi di affetto di follower, amici e colleghi, molti dei quali hanno risposto all’ironia con altra ironia. Esattamente come avrebbe fatto lei. E se c’è una cosa che questa storia insegna, al di là della risata, è che certi fastidi “piccoli” meritano una telefonata al medico prima che diventino un calesse.