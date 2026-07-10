Csaba Dalla Zorza, il malore e la corsa in ospedale: “La luce si è spenta”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Momenti di paura e una brutta disavventura per Csaba Dalla Zorza che è stata ricoverata in ospedale dopo un malore improvviso. La star di Cortesie per gli ospiti ha raccontato quanto accaduto su Instagram, svelando di essersi spaventata molto, ma di aver avuto l’aiuto di moltissime persone, dai primi soccorsi sino ai medici dell’ospedale.

Il malore di Csaba Dalla Zorza raccontato su Instagram

La scrittrice, conduttrice ed esperta di lifestyle e bon ton, ha svelato di aver avuto un malore mentre scendeva delle scale in un palazzo. Csaba Dalla Zorza ha spiegato che all’improvviso la “luce si è spenta” e che poco dopo si sarebbe ritrovata a terra, sbattendo la testa contro il pavimento, tanto da ritrovarsi un ematoma in fronte.

“Non avevo mai avuto la necessità di essere trasportata in ospedale a bordo di un’ambulanza – ha raccontato Csaba in un post pubblicato su Instagram con l’immagine del braccialetto indossato al suo ingresso al pronto soccorso -. Lunedì sera è successo. All’improvviso la luce si è spenta. Gli ultimi gradini delle scale che stavo scendendo credo di averli saltati e mi sono trovata con la fronte contro il pavimento freddo”.

“Forse il caldo, forse la pressione, oppure la stanchezza – ha aggiunto -. Per fortuna niente di davvero grave. I volontari che mi hanno soccorso mi hanno legata alla barella e quando ho riaperto gli occhi ho incontrato quelli di Riccardo, che non avevo mai visto prima. Poi il pronto soccorso pieno. I medici, gli infermieri, anche gli studenti che al Policlinico di Milano mi hanno accolto, visitato, rassicurato, sorvegliato. Per fortuna non mi sono rotta nulla”.

Csaba Dalla Zorza ha rassicurato tutti, affermando di stare bene dopo lo spavento. “Ma ho un bernoccolo sulla fronte che ci ha fatto preoccupare un po’ e che si sta già riassorbendo – ha detto -. Ora sto meglio. Grazie di cuore a tutti coloro che sono stati intorno a me in quell’androne dove sono atterrata. Non serve nominarli, loro lo sanno. Io lo so. Grazie per essere le persone stupende che siete E alla Ca’ Granda di Milano, che da tanti secoli è davvero la Casa di chi ha bisogno di cura. Sono pronta per riprendere i miei impegni”.

Il successo di Csaba Dalla Zorza

Classe 1970, Csaba Dalla Zorza è una conduttrice, scrittrice ed esperta di lifestyle. Si è formata nella scuola parigina Le Cordon Bleu come chef ed è conosciuta dal grande pubblico per aver preso parte a show di grande successo fra cui Cortesie per gli ospiti, in onda su Real Time.

Si è fatta conoscere dal grande pubblico come esperta di bon ton, giudicando le mise en place e i comportamenti dei concorrenti dello show. Da anni Csaba è sposata con Lorenzo Rosso, professore universitario e chirurgo cardiotoracico e professore universitario, da cui ha avuto due figli Edoardo, arrivato nel 2005, e Ludovica, avuta nel 2007.

Una donna piena di impegni e super organizzata, che qualche tempo fa aveva rivelato sui social. “Io cucino tutti i giorni – aveva confidato -. Parto alle 6.30 con il pranzo che i miei figli portano a scuola e termino con la cena. Noi mangiamo solo cose fatte in casa, dal pane alla pasta fresca. Basta organizzarsi”.