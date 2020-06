Chi è Csaba dalla Zorza, nuovo giudice di Bake Off Italia

editato in: da

Si chiama Csaba dalla Zorza il nuovo giudice di Bake Off Italia, lo show dedicato ai dolci e alla cucina. La star di Instagram ed esperta di cucina sarebbe la candidata pronta a sostituire Clelia d’Onofrio, storico personaggio della trasmissione condotta da Benedetta Parodi, con Damiano Carrara ed Ernst Knam. Classe 1970, originaria di Milano, Csaba è una food writer nota a livello internazionale. Il suo nome desta sempre grande curiosità, ha origini ungheresi e a sceglierlo fu suo padre che si aspettava di avere un maschio e voleva omaggiare il suo ciclista preferito, Csaba Szekeres. La pronuncia corretta è “ciaba”, come ha spiegato lei più volte.

Elegante, pacata ed esperta di buone maniere, Csaba è diventata una star su Instagram, sbarcando anche in televisione. Ha scritto numerosi libri di lifestyle e cucina, collaborando con diverse testate importanti, in seguito ha fondato un blog che in poco tempo ha ottenuto un grande successo. Si è diplomata come chef presso la scuola parigina Le Cordon Bleu, vincendo per sei volte l’International Gourmand Award in Italia. Ha un approccio estetico e raffinato alla cucina che le ha consentito di diventare uno dei volti più amati di Cortesie per gli Ospiti, con Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Ha condotto anche alcuni programmi su Alice e Real Time prima di sbarcare a Bake Off Italia.

Su Instagram, Csaba non si limita a pubblicare ricette, ma racconta anche la sua vita. La chef è sposata con Lorenzo Rosso, chirurgo molto riservato accanto a lei da oltre quindici anni. La coppia ha due figli, Edoardo e Ludovica, abita a Milano, ma ha vissuto in giro per il mondo, fra Tokyo, il Brasile, Parigi e la Costa Azzurra. “Voi credete nell’amore? – aveva scritto Csaba qualche tempo fa su Instagram -. Non intendo quel sentimento che divampa all’inizio e poi a volte si spegne più velocemente di quanto si possa sperare, ma quel legame sottile, fragile e difficoltoso da mantenere vivo, che può accompagnarci per tutta la vita. Io sì. Sono una grande fan dell’amore, in molte sue forme. E sono immensamente grata alla vita, che mi ha dato l’opportunità di condividere i miei sentimenti con un uomo speciale. Mio marito”.