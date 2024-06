La iena Nicolò De Devitiis ha intervistato numerosi artisti del panorama musicale odierno: 48 ore in loro compagnia per lo spin-off de Le Iene

Le Iene non vanno in vacanza. Il programma d’inchiesta di Mediaset, che continua ad accumulare successi, oltre che polemiche, da tanti anni, prosegue la messa in onda con uno speciale. Al centro c’è una delle iene più amata degli ultimi anni: Nicolò De Devitiis.

L’inviato è sempre più al centro del progetto de Le Iene e ha ormai trovato anche il proprio spazio sui social. Basti pensare che la sua pagina Instagram, costantemente aggiornata in merito a vita privata e progetti lavorativi, è seguita da più di 660mila follower. Spazio allora a Le Iene presentano: Vite Spericolate.

Le Iene, Vite Spericolate

A partire da giovedì 13 giugno va in onda in seconda serata Le Iene presentano: Vite Spericolate. Spazio agli speciali di Nicolò De Devitiis, che intervista nel loro ambiente alcuni dei protagonisti del mondo della musica italiana.

Sui social la iena è spesso al fianco di numerosi personaggi noti, appartenenti a vari mondi. Nel corso delle prossime settimane lo vedremo impegnato a raccontare il dietro le quinte del loro successo. Uno sguardo che promette d’essere vero e non patinato (per quanto possibile), in un faccia a faccia con:

Ben 48 ore trascorse insieme a ognuno di loro, in questo nuovo spin-off de Le Iene. Una scelta decisamente vincente, considerando come possano di certo essere attratti i più giovani ma non solo. L’elemento curiosità è in grado infatti di spingere anche altre generazioni a seguire questi approfondimenti.

Un modo per capire cosa ci sia di affascinante in certi fenomeni e, al tempo stesso, perché i propri figli e nipoti ascoltino certi artisti. Per non far mancare nulla a nessuno, poi, spazio a nomi in grado di fare da ponte tra Gen Z e Millennial.

Le Iene, Geolier a Vite Spericolate

Il primo artista protagonista del nuovo spin-off de Le Iene con Nicolò De Devitiis è Geolier, all’anagrafe Emanuele Palumbo. Il rapper napoletano ha raggiunto ormai da tempo la dimensione nazionale, ben prima d’aver sfiorato la vittoria al Festival di Sanremo 2024.

Con la iena si torna proprio al periodo dell’Arsiton, che occupa di fatto metà puntata. L’altra parte è dedicata alla sua vita quotidiana nei vari quartieri di Napoli, dove ancora oggi vive. Le avventure musicali della iena, in giro per l’Europa e non solo, sono state ampiamente documentate sui social.

Ecco cosa ha scritto per Geolier: “Che dirti Manu, nella settimana più importante hai deciso di avermi e tenermi al tuo fianco. Abbiamo condiviso una settimana bella intensa tra emozioni, incazzature, gioie, divertimenti. Tutti i giorni fino alle 05 e sveglia alle 10, questa era la routine. Mi hai fatto sentire parte della tua famiglia, dei tuoi amici. Grazie per avermi ascoltati, per esserti confidati, per quegli sguardi, per quegli abbracci, per avermi fatto sentire parte della tua famiglia ed esserti fidato. Grazie di tutto”.