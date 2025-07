I Pozzolis si sono separati: “Non ridevamo più insieme”

IPA The Pozzolis Family, Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli

Sono una delle famiglie più amate del web, che negli anni hanno saputo raccontare la quotidianità di una mamma e di un papà come tanti, tra lavoro, scuola, amore e contrasti. E oggi, come tante coppie, hanno deciso che era il momento di separarsi. In realtà Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli si sono lasciati da un anno, ma lo hanno comunicato al pubblico – a sorpresa – solo adesso, in una lunga intervista dove hanno svelato come continuerà il loro progetto di vita e non solo.

Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione si sono lasciati: l’annuncio a sorpresa

“Ci siamo lasciati”: così, senza giri di parole Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli hanno annunciato al mondo la loro separazione. Lo hanno fatto sulle pagine del Corriere della Sera, raccontando che in realtà non stanno insieme già da un anno, ma hanno voluto comunicare la notizia ai fan una volta raggiunto un nuovo equilibrio familiare, anche con i figli Giosuè, nato nel 2015 e Olivia, arrivata nel 2017.

La Pozzolis Family non smetterà di esistere, ma continuerà a raccontare la vita di due genitori alle prese con la quotidianità di una famiglia da gestire, solo in modo diverso. “Continuiamo a lavorare insieme, a essere genitori. Però quell’amore là, di coppia, è finito. Eravamo la famiglia tradizionale, ora siamo quella anti-tradizionale in cui però, anche nella separazione, ci impegneremo a cercare e raccontare il lato buono”.

I Pozzolis sono approdati sul web raccontando la famiglia quando ancora non era “di moda”, quando l’arrivo del loro primogenito aveva sconvolto le loro vite: “Quando è nato per un anno sono stata a casa con lui. Grande fortuna e incontro ravvicinato con la disoccupazione feroce. Non mi chiamavano più, col pancione non andavo bene per nessuna parte. Allora ho iniziato a scrivere di noi genitori felici sull’orlo di una crisi di nervi: si è creato un pubblico sui social che man mano è cresciuto”.

Adesso però, dopo il matrimonio nel 2019, le cose sono cambiate: Alice e Gianmarco non vivono più insieme, ma in due case vicine, e la priorità è il benessere dei loro bambini.

Le motivazioni dietro la separazione

La scelta definitiva è arrivata un anno fa: “Ci siamo arrivati dopo una lunga riflessione e due anni di terapia di coppia. Lo diciamo ora perché prima era la nostra famiglia a dovere metabolizzare la cosa, non volevamo che reazioni esterne interferissero mentre eravamo ancora molto fragili. Ci siamo presi del tempo per spiegare la nuova realtà ai nostri bambini, per accoglierla con loro”.

Adesso nascerà la New Pozzolis family, che racconterà della loro nuova realtà: ” Siamo persone normali, genitori normali, un uomo e una donna normali. Continueremo a raccontarci, anche da genitori separati come nella vita ce ne sono tanti”. Dietro la rottura un sentimento che si non era più quello di un tempo: “Qualcosa che si è spento e che lascia posto a un altro affetto. Non litigavamo mai, anche in passato: forse già era un segnale. Nell’ultimo periodo non ridevamo nemmeno più insieme e per noi (entrambi comici) era sintomo pesante”.