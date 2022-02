Chi sono The Pozzolis Family, Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli di Lol 2 e come vederlo gratis

Lol 2, svelato il cast della nuova stagione: tutti i partecipanti

Lol sta per tornare con una nuova stagione che promette ancora tante risate. Del resto il cast di comici è nuovamente di alto profilo. L’appuntamento da segnare in agenda è per il 24 febbraio quando su Prime Video verranno rilasciate le puntate. Lo show quest’anno sarà condotto da Fedez insieme a Frank Matano.

Le prime quattro puntate saranno disponibili il giorno d’uscita, mentre le ultime due due saranno visibili a partire dal 3 marzo.

Chi sono The Pozzolis Family, Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli

Tanti i nomi del panorama comico italiano (sono dieci in totale i concorrenti) tra di loro anche The Pozzolis Family, molto noti al pubblico social e non solo, sono una coppia che condivide video divertenti, e spesso in grado di far riflettere, sulla vita in famiglia. All’anagrafe Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli, sono un duo nella vita privata e nel mondo dello spettacolo.

Entrambi, infatti, erano già noti al grande pubblico prima di iniziare a collaborare. Alice, classe 1984, la si può ricordare a Mai dire martedì con Maccio Capatonda. Nel suo curriculum anche la vittoria di due festival di Cabaret e la partecipazione a qualche pellicola. Tra i suoi cavalli di battaglia la parodia di una youtuber Alyce MakeUp e poi ad alcuni programmi tv (tra questi La prova dell’otto di Caterina Guzzanti).

L’amore con Gianmarco Pozzoli è sbocciato nel 2013 e insieme hanno avuto due figli: Giosuè, nato nel 2015, e Olivia Tosca nel 2017. Gianmarco, invece, è del 1971 e nel corso della carriera ha partecipato a importanti programmi televisivi come Convenscion, Zelig, Zelig Off e Colorado. Anche per lui qualche incursione al cinema, ad esempio nella pellicola Benvenuti al Nord con Claudio Bisio.

Con The Pozzolis Family raccontano la vita in famiglia, con ironia ma offrendo diversi spunti di riflessione per i loro tantissimi follower. Ora li si potrà vedere tra i concorrenti della nuova stagione di Lol chi ride è fuori.

Lol 2 chi ride è fuori, come vederlo

Per vedere Lol 2 chi ride è fuori bisogna essere iscritti al programma Amazon Prime, così sarà possibile accedere a Prime Video per vedere la nuova stagione dello show comico che vede un gruppo di talentuosi attori sfidarsi con battute e sketch per far cedere alla risata i concorrenti avversari. Se non si è iscritti a Prime, il primo mese di prova è gratuito e questo permette ai nuovi utenti di usufruire dei vari servizi (compresa la visione dello show) gratuitamente per una durata di 30 giorni.

Lol 2 chi ride è fuori, il cast

Il cast è ricco. Oltre a The Pozzolis family, vedremo sullo schermo: Maccio Capatonda, Corrado Guzzanti, Mago Forest, Max Angioni, Maria Di Biase, Diana Del Bufalo, Tess Masazza e Virginia Raffaele. Un gruppo di comici che promette scintille, da personaggi ormai noti sul piccolo schermo, come possono essere ad esempio il Mago Forest e Corrado Guzzanti, fino a Tess Masazza, seguitissima suoi social e molto amata dal pubblico.

A “disturbare” i concorrenti – cosa che del resto era riuscito a fare molto bene anche nella prima stagione nelle vesti di concorrente – Lillo che verrà “utilizzato” dai conduttori per far cedere alla risata i concorrenti. Lillo nella prima stagione di Lol chi ride è fuori aveva dato vita ad alcuni siparietti comici che hanno avuto il pregio di entrare nel linguaggio comune.

Ora non ci resta che attendere per scoprire chi sarà il vincitore della seconda stagione, ma la partita si preannuncia durissima e a suon di risate.