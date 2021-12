Zelig, Vanessa Incontrada e Claudio Bisio insuperabili: una coppia “al bacio”

Vanessa Incontrada: marito, figlio, look, serie tv e show

Da quando abbiamo saputo che Zelig sarebbe tornato in onda su Canale 5 l’attesa è stata tanta ma oggi, alla terza puntata di questa edizione speciale dello show dedicato alla risata e ai grandi comici italiani, possiamo affermare che non ha minimamente deluso le aspettative. E sì, il merito è stato in gran parte di Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, coppia di conduttori storica e sempre sul pezzo, dotata di un feeling e di una complicità davvero insuperabili.

Vanessa e Claudio, una coppia “al bacio”

Che fossero la scelta giusta per il grande ritorno in tv di Zelig non c’è stato alcun dubbio sin dalla prima puntata andata in onda lo scorso 18 novembre. Perché la conduzione di Vanessa Incontrada e Claudio Bisio si basa non solo sulla grande esperienza sul palco dei due conduttori, ma soprattutto sul loro rapporto di amicizia che traspare a ogni singolo sguardo o battuta.

Freschi, genuini e divertenti sul palco del Teatro degli Arcimboldi, anche in questa terza puntata Vanessa e Claudio sono stati a dir poco esilaranti, capaci di guidare il pubblico presente in sala (e quello da casa) in un viaggio a suon di risate unico nel suo genere. La loro complicità traspare anche dai post che la Incontrada condivide sui social a ridosso di ogni appuntamento in prima serata su Canale 5, e l’ultimo non è da meno rispetto ai precedenti.

“Il nostro bacio a Zelig”, scrive la splendida Vanessa a corredo di uno scatto in bianco e nero decisamente poetico, nel quale scambia un dolce bacio con il suo compagno di avventura. Neanche a dirlo, subito è arrivata la risposta di Bisio: “Sembra quello di 15 anni fa…ma è di ieri!”. Ed è proprio vero: sono passati tanti anni, ma il tempo per loro sembra essersi fermato.

Vanessa Incontrada, diva sempre al top

Anche per la terza puntata-evento in onda su Canale 5 per celebrare i 25 anni di Zelig, Vanessa Incontrada è apparsa in forma smagliante. La conduttrice ha sfoggiato un meraviglioso tubino nero con scollo a barca, abbinato a delle semplici decollété ton sur ton e a uno styling che ne esalta la naturale bellezza, con semplici onde lasciate morbide sulle spalle.

Ma se il look è elegante e d’effetto, d’altra parte ad aggiungere fascino all’insieme è una delle caratteristiche che più ci hanno fatto amare la Incontrada in questi anni: il suo meraviglioso sorriso e la capacità di ridere ed emozionarsi, con la stessa ingenuità di una ragazzina.

Nuzzo e Di Biase, la proposta di nozze più divertente di sempre

Quando pensi che uno show sia prevedibile, ecco che ti sorprende. Il palco degli Arcimboldi di Milano ha visto in scena un siparietto che proprio nessuno si sarebbe aspettato. Il duo comico Nuzzo e Di Biase (coppia anche nella vita) ha iniziato la propria performance, come sempre a suon di battute sottili e giochi di parole degni di artisti di grande esperienza come loro.

Poi, però, all’improvviso i toni sono cambiati: “Io senza di te mi sentivo incompleto – ha detto Nuzzo -, perché tu sei l’altra metà della mela, ma sei una mela speciale”. Certo, poi la dedica (o presunta tale) è rimasta in bilico tra romanticismo e “stupidera”: “Tu sei una mela diversa, tu sei una mela BIO. Hai presente le mele BIO che le vedi e dici ‘chi caz se le compra?’, che sono tutte butterate. Anni fa ho fatto una promessa a mia nonna e oggi la voglio mantenere”.

Ed è qui che alla Di Biase (e anche a noi, onestamente) sono venuti gli occhi lucidi. Perché tra una battuta e l’altra, Nuzzo ha messo in scena una delle proposte di matrimonio più divertenti (e sentite) di sempre. Un momento emozionante che la coppia, unita da ben 25 anni, ha voluto vivere sul palco che li ha portati al grande successo.

Zelig, lo show non si ferma

Nel corso della terza puntata (che avrebbe dovuto essere l’ultima) Bisio e la Incontrada hanno confermato al pubblico presente quanto vi avevamo già anticipato. Il programma è andato talmente bene in termini di ascolti da essere stato prolungato: una puntata in più, in onda il prossimo giovedì 9 dicembre, ancora una prima serata per godersi il formidabile gruppo di comici del cast di quest’anno.

Molti sono volti storici dello show come Teresa Mannino, Raoul Cremona, Marco Marzocca, Paolo Migone e Dario Vergassola, mentre alcuni sono delle new entry, che sono state altrettanto gradite dai telespettatori. “Contro l’assalto delle risate, nulla può resistere”, scriveva Mark Twain. E noi non vediamo l’ora di abbandonarci, ancora una volta, alla travolgente simpatia di Vanessa Incontrada, Claudio Bisio e del cast di Zelig.