Ascolti tv del 30 novembre: Un Professore 2 straccia Zelig

Fonte: Getty Images Vanessa Incontrada

Su Rai 1 giovedì 30 novembre in prima serata va in onda la seconda puntata di Un Professore 2, la fiction che ha per protagonista Alessandro Gassmann, alias Dante Balestra, il prof di filosofia più amato d’Italia. Ed è scontro aperto con Zelig su Canale 5 dove Vanessa Incontrada e Claudio Bisio presentano come guest star Andrea Pucci.

Così se il professor Gassmann se la vede con Heidegger, cui è dedicato il secondo episodio di Un Professore 2, sul palco dell’Arcimboldi si alternano Max Angioni, Dado, Antonio Ornano, Marta e Gianluca, Maurizio Lastrico, Vincenzo Albano, Eddy Mirabella, Corinna Grandi, Federica Ferrero, Simone Barbato, Andrea Paris, Davide Calgaro, Omar Pirovano, Francesco Migliazza e Michele Cosentino.

Su Rai 3 invece va in onda Amore Criminale con la puntata dedicata al caso di Cecilia Hazana, mentre su Italia 1 proseguono le inchieste de Le Iene – Inside.

Prima serata, ascolti tv del 30 novembre: Un Professore 2 trionfa

Su Rai 1 Un Professore 2 totalizza 3.570.000 di spettatori, pari al 19.7% di share. Su Canale 5 Zelig ottiene 2.297.000 pari al 14.9% di share. Su Rai 3 Amore criminale interessa 989.000 spettatori pari al 5.2%. Su Rete 4 Dritto e rovescio raggiunge 803.000 spettatori (5.4%). Su Italia 1 Le Iene presentano: Inside raggiunge 1.286.000 spettatori con l’8.8%. Su La7 Piazzapulita totalizza 755.000 spettatori e il 5.3% di share. Su Rai 2 Una squadra – Il film interessa 402.000 spettatori (2.1%), mentre su Tv8 la UEFA Europa League, Servette vs Roma, incolla al piccolo schermo 990.000 spettatori con il 4.9%. Sul Nove Un Principe per Natale piace a 591.000 spettatori con il 3.1%.

Access Prime Time, dati del 30 novembre: Affari tuoi resta campione

Su Rai 1 Cinque minuti ottiene 4.444.000 spettatori con il 21.8%; Affari Tuoi interessa a 4.908.000 spettatori con il 22.8%; Striscia la notizia su Canale 5 raggiunge 3.173.000 spettatori pari al 14.7%. Su Rai 2 Tg2 Post interessa 725.000 spettatori con il 3.3% mentre su Rai 3 Il cavallo e la torre ottiene 1.284.000 spettatori (6.2%); Un posto al sole piace a 1.844.000 spettatori (8.5%).

Mentre NCIS su Italia 1 interessa 1.429.000 spettatori con il 6.8%, Stasera Italia su Rete ottiene 771.000 spettatori (3.7%) nella prima parte e 681.000 spettatori (3.1%) nella seconda parte. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.639.000 spettatori (7.6%). Mentre su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 675.000 spettatori (3.2%).

Il preserale, dati del 30 novembre

Reazione a Catena – L’Intesa Vincente su Rai 1 ha un ascolto medio di 3.287.000 spettatori pari al 21.9% al mentre Reazione a Catena piace a 4.367.000 spettatori pari al 25% . Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida incolla al tv 1.911.000 spettatori (13.5%) mentre Caduta Libera piace a 2.892.000 spettatori (17.2%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera si assesta su 549.000 spettatori e il 3.9%, Castle piace a 540.000 spettatori con il 3.2%. Il Mercante in Fiera – Fuori Due ottiene 348.000 spettatori (1.8%) e Il Mercante in Fiera è visto da 402.000 spettatori (2%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR raggiunge 2.621.000 spettatori (14.4%). Blob segna 1.073.000 spettatori pari al 5.5% e Nuovi Eroi 1.008.000 spettatori pari al 5%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag raggiunge 515.000 spettatori con il 3.3%, C.S.I. Miami si porta sui 861.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore piace a 551.000 spettatori (2.8%). Su La7 Padre Brown è visto da 236.000 spettatori con l’1.4%. Su Tv8 Celebrity Chef ottiene 455.000 spettatori (2.5%). Sul Nove il repack di Cash or Trash – Chi Offre di Più? si assesta sui 562.000 spettatori (3.2%).