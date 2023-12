Ascolti tv del 5 dicembre: Un professore 2 cambia giorno e si scontra con la Coppa Italia

Fonte: Anna Camerlingo Alessandro Gassmann in "Un Professore 2"

Un Professore 2 cambia giorno e va in onda su Rai 1 in prima serata martedì 5 dicembre, anziché come d’abitudine il giovedì e la sfida degli ascolti si fa ardua, perché su Italia 1 Le Iene show dà battaglia. Ma soprattutto su Canale 5 scendono in campo Lazio e Genoa per la Coppa Italia. Non è tutto.

Su Italia 1 Veronica Gentili conduce le inchieste de Le Iene, mentre Alessia Marcuzzi su Rai 2. arriva al termine della seconda stagione di Boomerissima dove gioca i suoi assi nella manica, invitando Romina Power, Carlo Conti e Ivana Spagna. Dunque, non è facile per il Prof. Alessandro Gassmann mettere assegno l’ennesima vittoria, anche cambiando giorno di programmazione. Ci prova con un po’ di filosofia. I due nuovi episodi s’intitolano Montaigne: chi siamo e Thoreau: un pianeta da salvare.

