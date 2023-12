Ultime lezioni per Alessandro Gassmann, protagonista di "Un Professore 2" su Rai 1. Anche le Iene - Inside giungono al finale di stagione su Italia 1

Fonte: Anna Camerlingo Alessandro Gassmann in "Un Professore 2": ascolti tv del 21 dicembre 2023

Un Professore 2, la fiction con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, è giunta a conclusione: gli ultimi due episodi di stagione in onda su Rai 1 in prima serata giovedì 21 dicembre. Mentre su Italia 1 si concludono le indagini de Le Iene – Inside con una puntata dedicata alle nuove verità sulla strage di Erba.

Dunque, tutti i nodi vengono al pettine per Dante Balestra, il prof. di filosofia più amato d’Italia, alias Alessandro Gassmann. Nel penultimo episodio di Un Professore 2, intitolato Sartre: la libertà di scelta, Dante prende una difficile decisione sulla propria salute. E nel gran finale, dedicato a Epicuro: tra vita e morte, si arriva al dunque con Anita. Ma già si sa che ci sarà una terza stagione.

Su Rai 3 torna l’appuntamento con Amore criminale. Emma D’Aquino si occupa del femminicidio di Nunzia, uccisa a 41 anni dall’ex marito a Salerno nel 2018.

Decisamente di diverso tenore la proposta degli altri canali. Infatti, il Natale si avvicina e la programmazione tv si adegua. Canale 5 offre il film Chi ha incastrato Babbo Natale? e Rai 2 trasmette Un Natale spettacolare.

Prima serata, ascolti tv del 21 dicembre: Un Professore 2 trionfa

Su Rai 1 l’ultima puntata di Un Professore 2 incolla al piccolo schermo 3.817.000 spettatori pari al 22.8% di share mentre su Canale 5 Chi ha incastrato Babbo Natale? piace a 1.894.000 spettatori con uno share dell’11.1%; su Rete 4 Dritto e Rovescio raggiunge 877.000 spettatori (6.4%), su Rai 3 Amore criminale interessa a 1.046.000 spettatori pari al 5.8%. Su Italia 1 Le Iene – Inside appassionano 987.000 spettatori con il 7.7%. Su Rai 2 Un Natale spettacolare ottiene 732.000 spettatori pari al 4.1%. Su La7 Piazzapulita – Shalom raggiunge 608.000 spettatori e il 3.4% Su Tv8 Star Trek – Il futuro ha inizio piace a 351.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Il Paese di Natale registra 340.000 spettatori con l’1.9%.

Access Prime Time, dati del 21 dicembre

Su Rai 1 Cinque minuti ottiene 4.252.000 spettatori (22.6%); Affari Tuoi interessa a 5.129.000 spettatori pari al 25.5% di share; Striscia la notizia su Canale 5 raggiunge 3.182.000 spettatori pari al 15.8%. Su Rai 2 Tg2 Post interessa a 569.000 spettatori con il 2.8% mentre su Rai 3 Il cavallo e la torre ottiene 1.297.000 spettatori (6.8%); Un posto al sole piace a 1.660.000 spettatori (8.2%).

Mentre NCIS su Italia 1 interessa a 1.288.000 spettatori con il 6.6%, Stasera Italia su Rete 4 ottiene 792.000 spettatori (4.1%) nella prima parte e 784.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte. Su La7 Otto e mezzo fa registrare 1.774.000 spettatori (8.8%). Mentre su Nove Little Big Italy in replica raccoglie 378.000 spettatori (1.9%). Su Tv8 Quatto Hotel intrattiene 370.000 spettatori (1.9%).

Il preserale, dati del 21 dicembre

Reazione a Catena – L’Intesa Vincente su Rai 1 ha un ascolto medio di 3.225.000 spettatori pari al 23.3% mentre Reazione a Catena ha raccolto 4.232.000 spettatori pari al 25.7%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.471.000 spettatori (11.7%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.547.000 spettatori (16.1%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera (397.000 – 3.1%), Castle raccoglie 452.000 spettatori con il 2.8%. Il Mercante in Fiera – Fuori Due piace a 295.000 spettatori (1.7%) mentre Il Mercante in Fiera attrae 396.000 spettatori (2.1%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR raggiunge 2.578.000 spettatori (15%). Blob segna 1.062.000 spettatori pari al 5.9% e Via dei Matti n°0 raccoglie 902.000 spettatori pari al 4.8%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag raggiunge 477.000 spettatori con il 3.3%, C.S.I. Miami si porta sui 691.000 spettatori con il 3.9%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore piace a 517.000 spettatori (2.9%). Su La7 Padre Brown è visto da 237.000 spettatori con l’1.5%. Su Tv8 Celebrity Chef ottiene 357.000 spettatori (2.2%). Sul Nove il repack di Cash or Trash – Chi Offre di Più? è la scelta di 477.000 spettatori (3%).