Grande successo per Un Professore 2, la serie di Rai1 con Alessandro Gassmann tornata in onda a due anni dal primo ciclo. Dopo il debutto di giovedì 23 e 30 novembre, la Rai ha deciso per un cambio di programmazione che sposta le nuove puntate a un altro giorno. Il motivo è da ricercare nella necessaria modifica di palinsesto della prima rete, che intende lasciare spazio alla Prima della Scala attesa proprio per il 7 dicembre.

La nuova programmazione di Un Professore 2

La serie tv di Rai1 si sposta dal giovedì al martedì. La decisione aziendale è definitiva ed è stata presa per lasciare spazio alla Prima della Scala di Milano, in onda com’è da tradizione il 7 dicembre. Si tratta di una modifica che interessa la terza e la quarta puntata, mentre gli ultimi episodi della fiction tornano regolarmente in onda nella collocazione standard del giovedì. Il secondo episodio è andato benissimo, trionfando nella corsa allo share contro Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, su Canale5 con la nuova stagione dello show comico Zelig.

Di seguito, la programmazione delle prossime settimane di Un Professore 2:

Prima puntata: giovedì 23 novembre

Seconda puntata: giovedì 30 novembre

Terza puntata: MARTEDÌ 5 dicembre

Quarta puntata: MARTEDÌ 12 dicembre

Quinta puntata: giovedì 14 dicembre

Sesta puntata: giovedì 21 dicembre

Dove vederlo in tv e in streaming

Gli episodi di Un Professore 2 vanno in onda su Rai1, in prima serata, normalmente di giovedì. Le puntate della prima stagione sono invece disponibili su RaiPlay, dove viene inoltre trasmesso in contemporanea, insieme a quelli già visti in tv della seconda stagione. L’accesso alla piattaforma è libero sebbene previa registrazione e i contenuti presenti in diretta e on demand sono gratuiti. La terza puntata di Un Professore è prevista per martedì 5 dicembre.

Un Professore si basa sulla serie spagnola Merli e ha debuttato su Rai1 nel 2021. Da subito, le vicende che ruotano intorno al protagonista Dante Balestra (Alessandro Gassmann) hanno interessato il pubblico che ha richiesto a gran voce una seconda stagione, confermata in sede di presentazione dei palinsesti, partita il 23 novembre.

Dante è ancora una volta una presenza fondamentale per i suoi studenti, tra cui c’è anche suo figlio Simone (Nicolas Maupas). La storie sono ancora ambientate presso il liceo Leonardo Da Vinci, la scuola in cui insegna Balestra e frequentata da Simone e Manuel Ferro (Damiano Gavino). La vita privata del protagonista è, come sempre, appesa a un filo nonostante la sua relazione d’amore con Anita (Claudia Pandolfi) proceda a gonfie vele. Sono perfino andati a vivere insieme ma quest’equilibrio così precario è destinato a essere rotto da una serie di avvenimenti che rimettono in gioco tutto.

L’ex moglie di Dante, Floriana (Christiane Filangieri), torna a Roma e decide di ristabilirsi alla villa dove abita la nuova coppia, dando così vita a una difficile convivenza a tre con la nuova compagna di lui. Le cose si complicano anche per Anita, ancora una volta per l’arrivo di una persona dal passato – Nicola – che porta con sé un segreto pesantissimo. Dante, poi, deve fare i conti con una drammatica novità che lo mette definitivamente in crisi.