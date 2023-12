Ascolti tv del 7 dicembre: va in scena il Don Carlo su Rai 1. E Zelig?

Finale col botto per Claudio Bisio e Vanessa Incontrada che con "Zelig" si scontrano con la prima della Scala in diretta su Rai 1

Fonte: Getty Images Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, ascolti tv del 7 dicembre

La serata di Rai 1 è tutta dedicata alla prima della Scala che inaugura la stagione operistica col Don Carlo di Verdi. Dalle 17.45 parte la diretta e prosegue fino alle 22.20 circa quando va in onda Il principe abusivo.

La prima della Scala, uno degli eventi glamour dell’anno, fa tremare Claudio Bisio e Vanessa Incontrada che su Canale 5 conducono in prima serata l’ultimo appuntamento con Zelig. Sul palco si alternano grandi nomi della risata: Anna Maria Barbera, Maurizio Lastrico, Max Angioni, Raul Cremona, Enrico Bertolino, Antonio Ornano, Leonardo Manera, Vincenzo Albano, Senso D’oppio, Simone Barbato, Max Pieriboni, Davide Calgaro, Vincenzo Comunale, Francesco Migliazza, Oblivion, Eddy Mirabella, Omar Pirovano, Federico Basso, Silvio Cavallo e Davide Paniate. Intanto l’appuntamento su Rai 3 è per la mini serie di grande successo, Noi siamo leggenda e su Italia 1 continuano le inchieste de Le Iene.

Gli ascolti della prima serata del 7 dicembre

La serata di giovedì 7 dicembre, inusuale per il palinsesto televisivo vista la Prima della Scala in onda in diretta sulla Prima Rete, parte di fatto alle 22,32 con il film in replica Il Principe Abusivo, dalle 22,32 alle 00,23, che ha convinto 649.000 spettatori pari al 4.7% di share.

Su Canale5, dopo una presentazione (3.667.000 – 19.1%) l’ultimo appuntamento con Zelig ha totalizzato 2.560.000 spettatori con uno share del 17.4% (Zelig By Night: 1.109.000 – 16.3%), mentre su Rai2 la quarta puntata di Noi Siamo Leggenda conquista 846.000 spettatori pari al 5.1% (primo episodio a 843.000 e il 4.5%, secondo episodio a 850.000 e il 5.9%).

Su Italia1, dopo un’anteprima (1.102.000 – 5.6%), Le Iene Presentano: Inside è la scelta di 1.186.000 spettatori con l’8.4%. Su Rai3 invece, dopo una presentazione a 912.000 e il 4.7%, la quarta puntata di Amore Criminale totalizza 958.000 spettatori pari al 5.3%. Su Rete4 Dritto e Rovescio conquista un ascolto medio di 1.052.000 spettatori (7.4%).

Su La7 Piazzapulita convince 809.000 spettatori e il 5.8%. Su Tv8, la finale di X Factor 17 totalizza 565.000 spettatori con il 3.5%. Sul Nove, invece, 12 Regali di Natale totalizza 573.000 spettatori con il 3.2%. Sul 20 The Chronicles of Riddick raggiunge 430.000 spettatori (2.4%). Su Iris Lo Specialista raduna 679.000 spettatori (3.8%) mentre su RaiPremium Ballando con le Stelle in replica conquista 137.000 spettatori con l’1.2% (Tutti in Pista: 178.000 – 0.9%). Su La5, infine, La Stella del Natale raduna 484.000 spettatori con il 2.6%.

I dati auditel dell’access prime time

Su Canale5, dopo l’anteprima Striscia Tra Poco (3.726.000 – 18.9%), Striscia la Notizia totalizza 4.254.000 spettatori pari al 21.2%. Su Rai2 TG2 Post conquista 1.097.000 spettatori con il 5.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine totalizza 1.466.000 spettatori con il 7.4%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre di Michele Emiliano raduna 1.434.000 spettatori (7.2%) e Un Posto al Sole conquista 1.890.000 spettatori (9.4%).

Su Rete4 Stasera Italia conquista 837.000 spettatori (4.3%) nella prima parte e 784.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo si prende 1.500.000 spettatori (7.5%). Su Tv8 Ante Factor realizza un ascolto medio di 219.000 spettatori (1.1%). Sul Nove, infine, Little Big Italy in replica totalizza 508.000 spettatori (2.6%).

Lo share del preserale

Su Rai1 la Prima della Scala 2023: Don Carlo, dalle 18:01 alle 22:28, ha raccolto un ascolto medio di 1.411.000 spettatori pari all’8.4%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.379.000 spettatori (18.1%) mentre Caduta Libera si prende 3.687.000 spettatori (23.5%).

Su Rai2, dopo TG Sport Sera (819.000 – 6.2%), Castle raduna 687.000 spettatori con il 4.3%. Il Mercante in Fiera – Fuori Due raccoglie 587.000 spettatori (3.3%) mentre Il Mercante in Fiera conquista 752.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 588.000 spettatori con il 4.1% e C.S.I. Miami convince 712.000 spettatori con il 4.1%. Su Rai3 le news dei TGR interessano a 2.964.000 spettatori (17.4%).

A seguire Blob totalizza 1.425.000 spettatori pari al 7.8% e Nuovi Eroi si prende 1.190.000 spettatori pari al 6.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore appassiona 698.000 spettatori (3.8%). Su La7 Padre Brown fa registrare 302.000 spettatori con il 2%. Su Tv8 Celebrity Chef ha totalizzato 403.000 spettatori (2.5%). Sul Nove, infine, il repack di Cash or Trash – Chi Offre di Più? raduna da 520.000 spettatori (3.2%).