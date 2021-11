Zelig, Incontrada e Bisio: sintonia alle stelle. Il tempo si è fermato

Vanessa Incontrada, splendida modella curvy

Dodici anni, tanto è trascorso dall’ultima volta che Vanessa Incontrada e Claudio Bisio hanno condotto insieme una puntata di Zelig. A distanza di tempo sono tornati alla guida del programma dove la comicità e l’allegria la fanno da padrone. E, per loro, è come se il tempo non fosse mai passato.

Zelig, Vanessa Incontrada: con Claudio Bisio sintonia alle stelle

Prima puntata per la nuova stagione di Zelig, che compie 25 anni, con il ritorno attesissimo di Vanessa Incontrada e Claudio Bisio alla guida, la coppia di conduttori forse più apprezzata dagli estimatori dello show. E, di fronte a 2370 persone, sul palco degli Teatro degli Arcimboldi a Milano, i due hanno dimostrato di non aver subito gli effetti del tempo che passa.

Che emozione – ha esordito Claudio Bisio – sono passati dieci anni, per me sono passati dieci anni, e sono davvero emozionato, è bello. È bello tornare qui.

Ma eliminati fin da subito i formalismi e messa da parte ogni forma di emozione, che pur hanno lasciato trasparire, Claudio e Vanessa sono tornati quelli che avevamo lasciato sul palco dodici anni fa. Il tempo, per loro due e per gran parte dei telespettatori sembra essersi fermato. La sintonia è alle stelle e non è affatto passata inosservata.

Zelig, il ritorno di Vanessa: è radiosa

Era il 2010 quando Vanessa ha condotto per l’ultima volta Zelig. Da quel momento tante sono state le sue esperienze televisive, sia come conduttrice che come attrice. Il suo è un ritorno a casa, quella casa che l’ha fatta conoscere e amare dal grande pubblico.

Ed è stato un ritorno in grande stile. Dopo l’esperienza a Striscia la Notizia, la Incontrada è tornata al Teatro degli Arcimboldi in forma smagliante. Per questa puntata evento, la prima di tre che andranno in onda per celebrare i 25 anni di Zelig, ha sfoggiato un tubino nero, con la scollatura a barchetta: semplice, ma d’effetto.

Ma ciò che di più bello ha portato, è stato il suo sorriso radioso, la sua naturalezza e la sua allegria. La sua conduzione insieme a Claudio Bisio è una vera e propria boccata d’aria fresca che in molti sperano di poter rivedere presto, e non solo per tre puntate.