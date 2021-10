Il tapiro ad Ambra, la figura peggiore di Striscia (e di Vanessa Incontrada)

Un tapiro consegnato non per una figuraccia, una debacle, uno scivolone, una goliardata di troppo. Ma un tapiro per essere stati lasciati dal proprio uomo, in una maniera, a quanto pare, inelegante e dolorosa. Valerio Staffelli ha consegnato ad Ambra Angiolini il “premio” per essere stata mollata, cornuta e mazziata, da Massimiliano Allegri. E lo ha fatto tra battutine becere (“Ma come si fa, e pensare che è una così bella donna…”) e insinuazioni ancora più tristi (L’avrà tradita con Dybala?”).

Ambra incassa, reagisce (fin troppo) da signora, sorridendo e ironizzando. Ci pensa sua figlia Jolanda, sui social ad esprimere tutta la sua tristezza per un gesto così inopportuno e indelicato. Usiamo le parole che merita: triste. E soprattutto in grado, in 5 minuti, di scaraventarci indietro di 50 anni. Sei stata mollata, pure tradita? Ti meriti il tapiro. Tu, non la persona che è sparita, che ti ha tradito, che non ha dato spiegazioni. La figuraccia l’hai fatta tu, mica lui.

Il tapiro ad Ambra, lo sfogo di Jolanda su Instagram

Ci ha pensato una ragazza, di soli 17 anni, a esprimere sui social tutta la tristezza per un gesto che poteva doveva, essere evitato. Perché quando ci sono di mezzo i sentimenti privati, l’amore, la sfera più intima di una persona, quella persona, anche se personaggio pubblico, va tutelata e protetta. Non esposta alla gogna mediatica, infierendo su una feria ancora aperta. Jolanda, figlia di Ambra e Francesco renga, ha scritto su Instagram:

“Oggi la mia mamma ha ricevuto un Tapiro in seguito alla pubblicazione di vari articoli sulla fine della sua relazione . Ma il motivo non mi è chiaro. So bene che, in quanto personaggio pubblico, secondo alcuni è giusto che la sua vita, anche quella privata, venga sbandierata ai quattro venti. Ma è davvero necessario infierire? Perché venire da lei a Milano? E perché non andare a Torino? Forse perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso quattro anni della sua vita? Ed anche se, questa persona, alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia e tradisce in ogni senso possibile? Cosa c’è di riprovevole o “perdente” nel fidarsi e nell’amare? Quando si gioca, si sta al gioco, sono d’accordo, ma questo non mi sembra il caso“.

Ambra e Allegri, un grande amore a distanza

L’amore tra Ambra e Massimiliano Allegri, scoppiato all’improvviso nel 2017, era proseguito tra lontananze e riavvicinamenti, più che altro fisici e logistici, dovuti al lavoro di entrambi. Ma era sempre parso forte e importante. Per lui, Ambra si era trasferita da Brescia Milano, per lui si era esposta sui social, difendendolo contro un hater che gli aveva dato del viscido. Per lui aveva sempre speso parole piene di amore e stima: “Per lui ho gli occhi a cuore“. Anche per questo, il tapiro è sembrato ancor più inopportuno e crudele.

Il tapiro ad Ambra, la figuraccia di Ricci e di Vanessa

Alla fine, quello che resta, è la sensazione, anzi, la consapevolezza, che ad averci fatto la figura più becera non è stata certo Ambra, mollata senza spiegazioni, ma Ricci, che ha autorizzato la consegna, Valerio Staffelli, che ha fatto la figura del comico cafone e maschilista e soprattutto Vanessa Incontrada. Proprio lei che da anni si batte per e donne, contro il body shaming, la stereotipizzazione della donna, del suo ruolo nella famiglia e nel lavoro, che ride allo scherzo e anzi manda “tanti saluti ad Allegri”, rende il tutto ancora più triste.

Perché se a farlo sono degli uomini, è la conferma che c’è ancora tanta strada da fare. Se ad applaudire sono le donne, che forse qualcosa va proprio rivisto e corretto.