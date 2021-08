Massimiliano Allegri insultato: Ambra Angiolini lo difende e si arrabbia

editato in: da

Ambra Angiolini: vita, carriera e amori dell’attrice

Ambra Angiolini si arrabbia e difende Massimiliano Allegri dagli insulti sui social. L’attrice non ci ha pensato due volte e ha replicato a tono a una persona che aveva insultato l’allenatore. “Dietro questo sorriso ci sono ben 2 kcal bruciate”, ha scritto l’attrice, pubblicando su Instagram uno scatto in cui sorride felice.

Il post è stato commentato da tantissimi follower, fra loro anche un utente che ha criticato il compagno di Ambra. “Ma come fai a toccare uno viscido come Allegri?”, le ha chiesto l’hater e lei ha prontamente replicato: “Rispondo solo se tu chiedi alla tua fidanzata com’è toccare uno str***o”.

Legati da oltre quattro anni, Allegri e la Angiolini sono più innamorati che mai. Un amore solido e forte, nonostante le continue voci di crisi, come conferma Ambra, sempre pronta a difendere il compagno. A maggio la coppia era apparsa a Roma, in occasione degli Internazionali di tennis, innamorata e felice, poi era stata immortalata in Costiera Amalfitana per una vacanza romantica, fra baci e sguardi complici. Infine l’allenatore e l’attrice erano stati avvistati a Ischia, in barca.

Legata per molti anni a Francesco Renga, la Angiolini ha due figli Jolanda e Leonardo, e ha mantenuto ottimi rapporti con il cantante, suo vicino di casa, attualmente legato a Diana Poloni. Più di una volta ha definito l’amore per Massimiliano come “itinerante”. Un rapporto maturo e indissolubile, che entrambi hanno sempre protetto dalla luce dei riflettori.

“La cosa che mi salva dai momenti dolorosi è la sensazione di poter giocare con lui anche da adulta – ha svelato in una delle rare interviste in cui ha scelto di raccontare l’amore per Allegri -. E la cura che ha nei confronti della mia esistenza, di quella dei miei figli, della mia ex storia. Non c’è un solo passaggio della mia vita che Massimiliano non rispetti – ha aggiunto -. Mi sono innamorata di lui perché come me è un tipo fuori moda. Mi sono accorta subito che mi piaceva perché siamo due sbagli. E due errori come noi, se si incontrano davvero, generano una cosa che sarebbe veramente stupido non affrontare. Quella cosa è la ripartenza dell’amore”.