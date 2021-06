Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri in vacanza rispondono alle voci di crisi

editato in: da

Ambra Angiolini: vita, carriera e amori dell’attrice

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri rispondono alle voci di una crisi di coppia con una vacanza d’amore. L’attrice e l’allenatore sono più innamorati che mai, nonostante i gossip che li vorrebbero divisi. La love story procede a gonfie vele e Ambra sembra aver trovato accanto ad Allegri la felicità che sognava da tempo.

Come rivela il Corriere del Mezzogiorno, i due si sono concessi qualche giorno di vacanza a Ischia. La coppia è stata avvistata a borgo di Sant’Angelo, una delle zone più belle dell’isola, fra gite in barca e passeggiate romantiche. Ambra è apparsa sempre sorridente e i due si sono tenuti per mano, scambiandosi baci e sguardi complici.

Sembrano lontane le voci di una possibile crisi fra Allegri e la Angiolini, legati dal 2017. L’allenatore sembra essere il grande amore nella vita dell’attrice che, dopo l’addio a Renga, sarebbe tornata a sognare le nozze. Il cantante e la diva del cinema italiano sono stati insieme dal 2004 al 2015: un rapporto importante da cui sono nati i figli Jolanda e Leonardo. Proprio per amore dei figli, Ambra aveva deciso di rimanere a vivere a Brescia a poca distanza dall’abitazione dell’ex compagno.

La vacanza a Ischia è arrivata a pochi giorni da un’altra fuga d’amore in Sardegna. Ambra e Massimiliano si sono concessi qualche settimana insieme in attesa di affrontare nuovi impegni lavorativi. Per entrambi questo è un periodo importante, ricco di nuovi progetti e soddisfazioni. La Angiolini ha da poco lascito il set di un nuovo film, La notte più lunga dell’anno, mentre Allegri è pronto al ritorno in campo dopo due stagioni di stop. Nel 2019, l’allenatore si era allontanato consensualmente dalla Juventus, ma due anni dopo sostituirà Andrea Pirlo nella guida dei bianconeri. L’obiettivo? Conquistare lo scudetto e tornare a competere in Europa. In questa avventura potrà contare sull’appoggio di Ambra che ha sempre sostenuto il compagno, proteggendolo dai gossip. Qualche tempo fa si era parlato persino di un matrimonio programmato e poi spostato a causa della pandemia e di alcuni problemi della coppia.

L’attrice, dal canto suo, ha sempre spiegato di sentirsi già legata al fidanzato. “Non ci siamo ancora sposati, ma ci siamo sposati quando ci siamo visti – aveva confermato lui a Che tempo che fa -. Ambra è una donna eccezionale”.