Torna in tv con Zelig più sexy di Belen: scivolone cancellato

Vanessa Incontrada: marito, figlio, look, serie tv e show

Vanessa Incontrada torna su Canale 5 con Claudio Bisio per festeggiare i 25 anni di Zelig. Ed è pronta a cancellare lo scivolone di stile di cui si è resa protagonista, suo malgrado, con Striscia la Notizia per il Tapiro ad Ambra dopo che l’attrice è stata lasciata da Massimiliano Allegri.

Vanessa Incontrada e Claudio Bisio fanno coppia

Dunque, Vanessa Incontrada si riscatta dall’esperienza semi-amara di Striscia la Notizia e promette scintille sul palco dell’Arcimboldi con Claudio Bisio. Correva l’anno 2004 quando la bella Incontrada ha iniziato a condurre Zelig con Bisio. La coppia affiatatissima è passata alla storia del programma e ha resistito con successo fino al 2010.

I 25 anni di Zelig: quando e dove vederlo

Non a caso, sono stati chiamati loro per celebrare i 25 anni del programma con tre serate evento, il 18 e il 25 novembre e il 2 dicembre, che sono trasmesse in prima serata su Canale Cinque. Durante queste tre puntate super speciali sul palco del Teatro degli Arcimboldi di Milano si alternano le super star di Zelig, Teo Teocoli, Teresa Mannino, Maurizio Lastrico, Raul Cremona, Mister Forest, Anna Maria Barbera, i Senso D’Oppio, Giuseppe Giacobazzi, Giovanni Vernia, Federico Basso e tantissimi altri.

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada: la confessione

I fan dello show comico più famoso d’Italia sono in visibilio, soprattutto all’idea di rivedere insieme Bisio e l’Incontrada. Intervistati da Tv Sorrisi e Canzoni, i due conduttori hanno raccontato della loro emozione di celebrare le “nozze d’argento” di Zelig.

Precisa Claudio: “Intanto devo dire che io c’ero. C’ero 35 anni fa a inaugurare il locale Zelig in viale Monza, a Milano. E c’ero 25 anni fa, alla prima puntata del programma. Mi emoziona tantissimo rivedere il pubblico dal vivo, sapere che dopo un anno e mezzo di pandemia tutte le serate in cui siamo a teatro sono esaurite”. E Vanessa replica: “Mi tremano le gambe e sono felice anch’io”.

Vanessa Incontrada, su Instagram più sexy di Belen

Intanto sul profilo Instagram della Incontrada l’entusiasmo dei follower è alle stelle. Vanessa ha condiviso una foto con Bisio per ricordare l’appuntamento su Canale 5 e scrive semplicemente: “Noi ❤️😊”. Ed è subito boom di commenti: “Se penso a Zelig penso a voi. Sono felice che torniate alla conduzione.” E ancora. “La miglior coppia in assoluto… non c’è ne per nessuno. Suerte 🙌🙌”; “Non vedo l ora di rivederviiiiii QUANTO MI SIETE MANCATI!!!!!! OS ECHO DE MENOS😢🔥❤️😍😍😍”.

E poi: “Che belliiii che siete”. “Quanto siete fighi”. Ma soprattutto a colpire è la bellezza di Vanessa Incontrada che con la sua naturalezza e freschezza è considerata molto più sexy di Belen: “Bravi.. Che bella e sexy Vanessa, altro che Belen!!,😘😘💋😊🙂❤️”. La delusione di Striscia la Notizia è già un lontano ricordo.