Zelig, gli ascolti premiano Bisio e Incontrada: prolungato lo show

Vanessa Incontrada: marito, figlio, look, serie tv e show

Mediaset punta sull’intrattenimento leggero per fidelizzare il pubblico, la cui scelta per la fascia serale è sempre più ampia, vista anche la grande quantità di offerta proposta dalle grandi piattaforme di streaming. La programmazione di dicembre si arricchirà di una serata in più di Zelig: lo storico show dedicato alla comicità condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada non spegnerà i riflettori il 2 dicembre, come annunciato, bensì il 9 dicembre quando andrà in onda una speciale puntata extra i cui contenuti sono ancora da rivelare.

Bisio e Incontrada premiati con una serata extra per Zelig

Gli ascolti di questo finale d’autunno hanno premiato la risata, confermando un trend che ha caratterizzato tutta la stagione televisiva soprattutto per quanto riguarda Mediaset. I responsabili dell’emittente non hanno potuto fare a meno di notare il positivo riscontro del pubblico per i primi due appuntamenti di Zelig, lo show condotto dal duo super collaudato composto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada: quasi 4 milioni di spettatori, come riportato da Fanpage, che corrisponde ad oltre il 20% di share della prima serata.

Lo storico varietà comico ha impensierito la concorrente Rai che nelle stesse serate ha puntato invece sulla fiction Un Professore diretta da Alessandro D’Alatri ed interpretata da Alessandro Gassmann. Il gradimento del pubblico ha condotto alla decisione immediata di prolungare lo show che andrà in onda con una puntata extra il prossimo 9 dicembre. Ci sarà ancora una notte per godersi il formidabile gruppo di comici del cast di quest’anno: tra le punte di diamante dell’edizione 2021, molti volti storici dello show, comici di spessore come Teresa Mannino, Raoul Cremona e Teo Teocoli.

Mediaset gioca la carta del prime time divertente

Non c’è da stupirsi che il pubblico preferisca distrarsi in queste serate di primi freddi che invitano a starsene a casa trascorrendo qualche ora in totale spensieratezza. Gli ottimi risultati di Zelig vanno letti in parallelo a quelli ottenuti per tutta la stagione da Scherzi a parte, lo show degli scherzi ai vip condotto da Enrico Papi che proprio quest’anno ha fatto ritorno in tv accolto dall’affetto del pubblico che non ha mai smesso di amare il format il cui successo affonda le radici nei primi anni Novanta.

Questi due show, assieme alle due prime serate riservate al GF Vip 6, compongono una settimana che dedica ampio spazio al pubblico che preferisce format lievi. Non è da escludere, dopo questa esperienza, che Zelig divenga un punto fermo nel palinsesto di Canale 5.