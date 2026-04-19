Christina Applegate, la battaglia contro la sclerosi multipla: gli amici temono il peggio

IPA Christina Applegate

Da anni Christina Applegate convive con la sclerosi multipla, ed è sempre stata lei stessa a raccontare al mondo la sua quotidianità fatta di “giorni migliori e giorni davvero brutti”. Secondo le ultime indiscrezioni, i suoi amici più stretti sarebbero seriamente preoccupati, dopo l’ultimo presunto ricovero.

Christina Applegate, il ricovero e la preoccupazione degli amici

A dare la notizia per primo è stato TMZ: Christina Applegate sarebbe stata ricoverata in un ospedale di Los Angeles a fine marzo. Le cause del ricovero, al momento, non sono state rese note, e non è chiaro se siano legate alla sclerosi multipla, malattia neurodegenerativa cronica, diagnosticata all’attrice nel 2021. Un rappresentante della Applegate, contattato da Page Six, ha scelto la linea della riservatezza: “Non ho commenti da fare sul fatto che sia ricoverata in ospedale o sulle cure mediche che sta ricevendo. Ha una lunga storia di problemi di salute complessi di cui ha parlato con una sincerità disarmante, come dimostrano la sua autobiografia e il suo podcast”.

La preoccupazione, però, filtra dalle persone a lei più vicine. Una fonte ha parlato al Daily Mail, dipingendo un quadro decisamente doloroso: “Ad ogni battuta d’arresto, se vogliamo essere realistici, tutti hanno in mente la possibilità di non avere un domani con lei”. La stessa fonte ha poi aggiunto: “Christina è una combattente, ma la sua battaglia contro la sclerosi multipla è stata insidiosa. Ha giorni migliori e giorni davvero brutti; non ha mai giorni sereni. Deve sempre affrontare qualche difficoltà. È terribile”. Un ritratto che si scontra, e allo stesso tempo si fonde, con l’immagine di una donna che non si è mai risparmiata: “Quando riesce a vedere le cose con ottimismo, si sente meglio sul momento perché ha tanti amici che le sono vicini, pronti ad ascoltarla, a piangere con lei e a fare qualsiasi altra cosa”.

La malattia raccontata in prima persona

Christina Applegate non ha mai scelto il silenzio. Dalla diagnosi del 2021 in poi, ha condiviso pubblicamente il suo percorso, tra l’autobiografia e il podcast che conduce insieme a Jamie-Lynn Sigler (anche lei affetta da sclerosi multipla). Lo scorso febbraio, in un’intervista a People, aveva raccontato di essere ormai costretta a letto per la maggior parte del tempo, a causa di un dolore persistente. Eppure, quando può, cerca ancora di accompagnare la figlia Sadie, 15 anni, a scuola: “Voglio portarla con me; è la cosa che preferisco fare. È l’unico momento che abbiamo da soli. Mi dico: ‘Portala lì sana e salva e torna a casa così puoi tornare a letto’. Ed è quello che faccio”.

L’ultimo ricovero di cui l’attrice aveva parlato apertamente risale all’agosto 2025, quando in una puntata del suo podcast aveva raccontato di aver “urlato” per il “dolore fortissimo”, con la sensazione che l’appendice stesse per scoppiare. I medici le avevano diagnosticato un’infezione renale che si era poi diffusa all’altro rene. Un episodio che, tra i tanti, racconta quanto complessa e imprevedibile sia la sua quotidianità, e quanto, nonostante tutto, la Applegate abbia sempre scelto di non nascondersi.