Pastel minimal, l’arte di giocare con i colori tenui come Wes Anderson

Azzurro cielo, rosa baby, verde mint... Lo stile che attinge all'estetica Anni Cinquanta e crea ambienti accoglienti con piglio contemporane. Per chi ama il minimalismo, ma non la freddezza degli spazi vuoti

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Chiara Guarino

Service e product designer

Designer del prodotto con un occhio allenato a cogliere dettagli, finiture e armonie tra estetica e funzionalità. Crede che la bellezza stia nelle relazioni ben calibrate tra le cose.

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Pastel minimal, l’arte di giocare con i colori tenui come Wes Anderson
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Pochi pezzi, parete bianca e due toni polverosi: il minimalismo che perde la freddezza senza perdere il rigore.
Quali sono le caratteristiche del pastel minimal? Come influenzano i colori il design d'interni? Che film ha diretto Wes Anderson?

Nell’universo dell’interior design contemporaneo, il pastel minimal è la tendenza che fonde il rigore delle linee pulite con la dolcezza cromatica. Questa estetica non è una semplice moda passeggera, ma una risposta progettuale al bisogno di trasformare la casa in un avvolgente rifugio in grado di isolare dallo stress della frenetica vita metropolitana. L’obiettivo è superare la freddezza del minimalismo tradizionale attraverso una tavolozza di toni tenui e nebbiosi, capaci di stimolare interazioni più strette tra gli abitanti e di infondere una sensazione di leggerezza.

Cucina con ante verde petrolio e maniglie lineari nere, piano e nicchia in legno chiaro con bottiglia in vetro blu, tenda a pacchetto azzurra e sedia bianca
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Cucina con ante verde petrolio e maniglie lineari nere, piano e nicchia in legno chiaro con bottiglia in vetro blu, tenda a pacchetto azzurra e sedia bianca

Le radici della pastel aesthetic

Il fascino per i colori pastello ha radici profonde che fondono il design contemporaneo con richiami vintage. Gran parte di questa estetica è stata influenzata dal cinema, in particolare dal regista Wes Anderson, che ha fatto delle cromie candy il suo segno distintivo. Questa passione per il rosa baby, l’azzurro cielo e il verde mint non ha nulla a che fare con la sfera infantile, ma attinge piuttosto all’universo vintage degli anni Cinquanta e Sessanta, reso attuale da un design pulito e ricercato.

I social media, in particolare Instagram, hanno giocato un ruolo cruciale nell’educare il nostro sguardo a queste composizioni cromatiche, rendendo i colori pastello un vero e proprio fil rouge estetico. Dagli hotel di lusso fino all’oggettistica pre-loved, la Pastel Aesthetic domina i feed più curati, dimostrando come queste tonalità possano essere declinate in contesti estremamente sofisticati.

Poltrona in velluto rosa cipria accanto a un tavolino tondo in rame con laptop, tra tende bianche leggere e pareti con boiserie rosa e quadro circolare.
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Il rosa cipria non è un richiamo infantile: viene dal vintage anni Cinquanta riletto con linee pulite.

Il rigore incontra la scultura

Nel Pastel Minimal, la scelta dei materiali è fondamentale per mantenere l’effetto di leggerezza senza rinunciare alla personalità. In cucina e nella sala da pranzo, il vero protagonista è spesso il terrazzo, un materiale lapideo che viene trattato come una scultura.

Il rigore minimalista viene mantenuto attraverso:

  • Mobili contenitori e madie sospese con superfici lisce e ante senza maniglie.
  • Superfici scanalate o rivestimenti in mosaico geometrico (come quelli usati per mimetizzare le colonne portanti) che introducono una grafia delicata senza appesantire lo spazio.
  • Quinte scorrevoli che permettono di dividere gli ambienti, come la cucina trattata come una stanza autonoma, sottolineata da un cambio di pavimentazione in gres con inserti cipria e azzurro.
Angolo di bagno con piastrelle rettangolari verde salvia posate in verticale, piano in legno chiaro, ceramiche smaltate e specchio tondo dorato.
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La posa verticale e lo smalto irregolare introducono una grafia delicata senza appesantire lo spazio.

L’organizzazione dello spazio

Nonostante la dolcezza dei colori, il pastel minimal resta fedele ai principi del minimalismo classico: vetro, legno e acciaio sono i materiali d’elezione, e i mobili sono ridotti al minimo per favorire la vivibilità di loft e open space. L’organizzazione è millimetrica: in appartamenti anche piccoli, il successo del design dipende da un sistema di incastri perfetti e arredi su disegno che non sprecano neanche un centimetro.

In contesti più ampi, la fluidità degli spazi comuni e l’integrazione di elementi naturali, come nel caso degli appartamenti con serra o stile japandi, dimostrano che il colore pastello può convivere armoniosamente con il verde delle piante e i materiali grezzi.

Il pastel minimal rappresenta un’evoluzione matura dell’abitare moderno. Non è solo una questione di dipingere le pareti di rosa, ma di utilizzare il potere invisibile dei colori per stimolare interazioni umane e creare una confortante leggerezza. Che si tratti di un mini appartamento o di un grande open space, questa estetica dimostra che è possibile essere minimalisti senza essere freddi, celebrando una bellezza semplice fatta di luce, tonalità polverose e materiali scelti con cura.