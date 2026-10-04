Da noi… a ruota libera, anticipazioni del 4 ottobre: Carolyn Smith e gli altri ospiti di Francesca Fialdini

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Francesca Fialdini conduce "Da noi... a ruota libera"

Domenica 4 ottobre Francesca Fialdini torna su Rai 1 con Da noi… a ruota libera, il suo salotto della domenica pomeriggio dove le storie personali incontrano il mondo dello spettacolo. Una nuova puntata che lascia spazio a racconti e progetti con alcuni dei volti più amati della televisione italiana pronti a incontrare la conduttrice.

In questo nuovo appuntamento la conduttrice accoglie Carolyn Smith, Flavio Insinna, Gabriele Cirilli, Matilde Gioli, Cristina Marino e Marco Rossetti, che in questo periodo sono protagonisti di una stagione televisiva che entra sempre più nel vivo.

Carolyn Smith a “Da noi… a ruota libera”: l’autunno della tv riparte da Ballando

L’autunno è il momento delle grandi ripartenze televisive e, tra programmi che tornano in prima serata e fiction molto attese, Ballando con le Stelle è ormai un caposaldo della stagione.

E dopo un sabato sera che ha sancito la prima puntata della nuova edizione, a raccontare questo appuntamento nello studio di Francesca Fialdini c’è Carolyn Smith, storica giurata del programma condotto da Milly Carlucci.

Carolyn ha l’occasione per raccontare come sta vivendo questa nuova edizione da giurata e, magari, regalare qualche piccolo retroscena sulle coppie in gara in vista delle prossime puntate. Ma è anche una bella occasione per ritrovarsi ancora una volta accanto a Francesca Fialdini, che conosce bene il mondo di Ballando con le Stelle.

Lo scorso anno la conduttrice è infatti scesa in pista come concorrente, mettendosi alla prova con la danza. Oggi torna nello show con un ruolo completamente diverso: è la custode del “tesoretto”, pronta ad assegnare il prezioso bonus nel corso delle puntate.

“Da noi… a ruota libera”, gli altri ospiti di Francesca Fialdini

Nel corso della puntata Francesca Fialdini lascia spazio anche a un altro programma che entra nel vivo durante la stagione televisiva autunnale: Tale e Quale Show, che è tornato su Rai 1 accogliendo ancora una volta la coppia formata da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli.

I due portano in studio l’ironia e l’energia del programma di imitazioni canore, nel quale ritrovano ancora una volta i loro esilaranti “duetti impossibili”, in esibizioni che li vedono sempre esibirsi in coppia.

Spazio poi alla fiction con Matilde Gioli, Cristina Marino e Marco Rossetti, nel cast della quarta stagione di Doc – Nelle tue mani. La serie che vede protagonista Luca Argentero torna su Rai 1 con nuovi episodi e nuove storie ambientate al Policlinico Ambrosiano, riportando sul piccolo schermo alcuni dei personaggi più amati dal pubblico.

A Da noi… a ruota libera i protagonisti hanno anche l’occasione per raccontare il ritorno della serie e le novità che accompagnano questa nuova stagione, podendo svelare qualcosa in più del percorso dei loro personaggi.

“Da noi… a ruota libera”, quando e dove vedere la puntata

Il nuovo appuntamento con Da noi… a ruota libera va in onda oggi, domenica 4 ottobre, alle 17.20 su Rai 1, con Francesca Fialdini alla conduzione. Per chi vuole recuperare la puntata dopo la messa in onda, è possibile ritrovare il programma su RaiPlay e i contenuti dedicati agli ospiti sulle piattaforme social Rai.