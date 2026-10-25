Da noi… a ruota libera, le anticipazioni del 25 ottobre: Novella Calligaris ed Elisa Isoardi tra gli ospiti

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Francesca Fialdini

Puntata tutta al femminile per Da noi… a ruota libera: il 25 ottobre Francesca Fialdini ospita nel suo salotto Monica Guerritore, Novella Calligaris, Tosca D’Aquino ed Elisa Isoardi. L’appuntamento è, come sempre, a partire dalle 17.20 su Rai1, per un pomeriggio tra racconti personali, emozioni e nuove sfide professionali.

Da noi… a ruota libera, gli ospiti di oggi

Nuovo appuntamento con Francesca Fialdini e il suo Da noi… a ruota libera, il talk show in cui i protagonisti del mondo dello spettacolo e le persone comuni raccontano come sono riusciti a mettersi in gioco, dando una nuova direzione al proprio percorso. Tra le ospiti del 25 ottobre ci sarà Monica Guerritore, una delle più importanti attrici italiane, che racconterà la sua nuova sfida professionale: la partecipazione a Ballando con le stelle.

Nel programma condotto da Milly Carlucci, in coppia con Luca Urso, la diva sta conquistando il pubblico con le sue esibizioni. Proprio a Ballando con le stelle, Monica ha parlato anche dell’amore con il marito Roberto Zaccaria, suo fan numero uno: “È arrivato e non è mai andato via. Il nostro rapporto è sempre cresciuto”, ha raccontato Guerritore.

Spazio anche a Elisa Isoardi, tornata nel sabato pomeriggio di Rai1 con Bar Centrale, il people show dedicato all’attualità e alla scoperta dei borghi italiani. La conduttrice si confronterà quindi con Francesca Fialdini sul nuovo progetto professionale e sui punti di svolta della sua carriera: dai concorsi di bellezza negli anni Duemila ai programmi della fascia mattutina, fino al grande successo di La prova del cuoco e Linea Verde.

Da noi… a ruota libera, arrivano D’Aquino e Calligaris

A Da noi… a ruota libera arriverà anche Novella Calligaris, leggenda del nuoto italiano, prima nuotatrice del Paese a conquistare medaglie olimpiche e campionessa mondiale. Di recente ha pubblicato Pulce. La mia vita tra le onde, un’autobiografia in cui ripercorre la propria vita, tra successi e difficoltà.

Il volume, infatti, non si limita allo sport: affronta i rapporti familiari complessi, la morte del fratello della campionessa, i disturbi alimentari, l’ansia e le relazioni sentimentali difficili. “Ho scelto uomini che mi hanno usata, mi hanno fatto soffrire fino ad ammalarmi”, ha spiegato in alcuni dei passaggi più crudi del volume.

Infine, Tosca D’Aquino, attrice da sempre impegnata tra cinema, teatro e televisione, svelerà un suo progetto inedito. La comica napoletana è infatti testimonial di Save the Children Italia, ruolo che ricopre da anni nelle campagne di sensibilizzazione contro la malnutrizione infantile. Se sul piccolo e grande schermo ha abituato il pubblico a una visione di sé ironica e leggera, Tosca mostrerà invece a Francesca Fialdini il suo lato più sensibile e impegnato.

Da noi… a ruota libera, quando e dove vedere la puntata

Il nuovo appuntamento con Da noi… a ruota libera va in onda oggi, domenica 25 ottobre, alle 17.20 su Rai1, subito dopo la puntata di Domenica In. Chi non avesse la possibilità di seguire lo show in diretta potrà recuperare l’appuntamento dopo la messa in onda su RaiPlay, dove saranno disponibili anche i contenuti dedicati agli ospiti sulle piattaforme social Rai.