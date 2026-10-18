Da noi… a ruota libera, le anticipazioni del 18 ottobre: Rossella Brescia tra gli ospiti di Francesca Fialdini

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Francesca Fialdini

Una domenica all’insegna delle grandi emozioni: su Rai1 va in onda, a partire dalle 17.20, una nuova puntata di Da noi… a ruota libera, il talk show condotto da Francesca Fialdini. Al termine di Domenica In, sulla rete ammiraglia torneranno quindi le storie e le confessioni dei volti noti dello spettacolo, pronti a raccontarsi senza filtri davanti all’obiettivo.

Da noi… a ruota libera, il racconto inedito della Signora Coriandoli

Cinica e irriverente, la Signora Coriandoli ha fatto sorridere intere generazioni di telespettatori. Non molti sanno, tuttavia, che oltre a essere uno dei personaggi più amati del piccolo schermo, da diversi anni la Signora Emma è anche protagonista di una saga di romanzi gialli, o sarebbe meglio dire “fucsia crime”: l’ultimo, La Signora Coriandoli e il tango del mistero, sarà presentato nello studio di Francesca Fialdini da Maurizio Ferrini e Giovanni Fabiano.

I due autori del volume racconteranno la genesi del racconto, che si inserisce in una trilogia crime di cui fanno parte anche La signora Coriandoli, una donna in fucsia (2025) e A Carnevale ogni omicidio vale (2026). Se in tv possiamo apprezzare il lato più ironico di Emma, in libreria i suoi fan potranno invece ammirare le sue doti di detective improvvisata.

Da noi… a ruota libera, Rossella Brescia e Teresa Manes parlano di bullismo

Dalla danza al piccolo schermo, passando per la radio: Rossella Brescia è una professionista a tutto tondo, ma nonostante la luminosa carriera continua a mettersi in gioco. Dopo il successo della scorsa stagione, la showgirl riprenderà dal 29 ottobre, al Teatro Sistina di Roma, la tournée de Il ragazzo dai pantaloni rosa – Il Musical.

Tratto dall’omonimo libro di Teresa Manes, anche lei presente in studio, il musical, così come il libro e il film, racconta la tragica storia del figlio di Teresa, Andrea Spezzacatena, il quindicenne che nel 2012 si tolse la vita dopo mesi di prese in giro e insulti online. Dopo la scomparsa del figlio, la donna ha dedicato la vita al contrasto del bullismo e del cyberbullismo e ora, sullo stesso tema, ha scritto un nuovo libro: Contro il bullismo, di cui parlerà proprio a Francesca Fialdini.

Da noi… a ruota libera, da Ballando con le Stelle Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina

Non mancherà, come di consueto, anche una parentesi dedicata alla nuova stagione di Ballando con le Stelle. Nello studio di Da noi… a ruota libera, Francesca Fialdini accoglierà due tra i concorrenti più amati dello show: Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina.

L’ex inviato di Striscia la Notizia e la sua partner sulla pista da ballo racconteranno retroscena e particolari inediti del dancing show di Rai1, condividendo anche la routine in sala per prepararsi all’esibizione.

Da noi… a ruota libera, quando e dove vedere la puntata

Il nuovo appuntamento con Da noi… a ruota libera va in onda oggi, domenica 18 ottobre, alle 17.20 su Rai1, subito dopo la puntata di Domenica In. Chi non avesse la possibilità di seguire in diretta lo show, potrà recuperare l’appuntamento dopo la messa in onda su RaiPlay e i contenuti dedicati agli ospiti sulle piattaforme social Rai.