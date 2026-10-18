Ballando con le Stelle, pagelle del 17 ottobre: la furia di Ghione (5), D’Urso implacabile contro Muti e La Rocca (9)

IPA Barbara D'Urso

La terza puntata di Ballando con le Stelle si è aperta con il botto: quella di Anna Safroncik è stata una crisi in piena regola, dove ha parlato del suo disagio e della frattura che si è creata con il Maestro Leonardo Lini. Poco dopo è toccato a Jimmy Ghione: un’esibizione in cui si è fatto valere, ma dove ha ricevuto le solite critiche della giuria. E lui non le ha mandate a dire: le nostre pagelle.

Provaci ancora, Simone Di Pasquale. Voto: 6

Dopo Andy Garcia, è arrivato il turno di “Noemi Boschi“: provaci ancora, Simone Di Pasquale, quale sarà il prossimo scivolone? Ma è impossibile non promuovere il “vice-bidello” di Paolo Belli: in assenza dell’artista emiliano, Simone Di Pasquale è al fianco di Milly Carlucci e sta dimostrando di essere adatto al ruolo. Sempre misurato, mai fuori dalle righe e, lo ammettiamo, i suoi lapsus sono ormai diventati un momento atteso.

Jimmy Ghione e Barbara D’Urso, è scontro (nonostante tutto). Voto: 5

Uno scontro evitabile? Chissà. Intanto Barbara D’Urso è ormai la giurata che agita le acque, la “predestinata”: nella terza puntata abbiamo assistito a un miglioramento di Ghione. Ce la sta mettendo tutta, e si è anche aperto sul suo passato. Si è raccontato come un “indisciplinato che non si sentiva visto”. Sì, perché Jimmy – anzi, Gianluigi – Ghione è cresciuto tra i privilegi, ma non si è mai sentito fortunato.

“Mio padre era in giro per il mondo, mia madre era in giro per il mondo, io avevo una tata, davano dei soldi a lei affinché io potessi divertirmi, finire un album delle figurine in tre giorni. Non ero fortunato, perché ero solo”. Al termine della sua esibizione, c’è stata una vera standing ovation per lui: quei cassetti, alla fine, non erano stati chiusi per sempre, come pensava Ghione.

L’unica nota negativa? Lo scontro con la D’Urso, assolutamente non necessario. “Secondo me è bello che questo cassetto si sia aperto. Però tu sai che da quando hai iniziato vedo qualcosa in te. Stasera bei passetti, ma la parte superiore… Franco Franchi di Franco e Ciccio”. Non era una critica piena, anzi, voleva anche dargli un bel voto, ma Ghione ci è rimasto ugualmente male: “Non è il massimo della vita, non ci sto, la prima volta ero vestito di rosso e assomigliavo a Gabibbo, la seconda volta ero d’oro, il Tapiro, e mi son guardato bene di vestirmi di marrone”.

Monica Guerritore porta in scena la donna contemporanea. Voto: 10+

A Ballando con le Stelle stanno vincendo già le storie e i percorsi, oltre le polemiche o presunte gelosie: sta vincendo la donna contemporanea, la femminilità, la passione, la forza. E anche le fragilità. Perché Monica Guerritore sta portando in pista tutta se stessa, e molto di più. Per l’attrice, che è “nata” a teatro, le fragilità si stanno già vedendo.

“Quando Mariotto mi dice ‘voglio vedere le tue fragilità’, ma io mentre ballo cerco di darmi forza, quindi tu stai vedendo che cosa io sto passando, quella è la mia fragilità. Sono fragile, ovvio, non sono io, qualcuno dice ‘non la riconosco più’, io pure non mi riconosco, ma devo andare avanti. Sfrutto questa cosa qui per accompagnare i personaggi che stiamo incarnando, che stiamo portando in scena”.

Ed è vero quello che ha detto: alle donne non è mai stato concesso raccontare certi aspetti del femminile. Come la donna che desidera un uomo più giovane, una donna audace, che non ha paura di essere leader nella coppia né di amare un uomo più giovane. Competitiva e meravigliosa, ed è Barbara D’Urso a svelarne uno dei lati più belli e privati: “Vorrei dire una cosa: guardando la sala delle stelle, ho notato che, come i grandi artisti, quando va via, Monica Guerritore saluta e ringrazia tecnici e le maestranze“.

Barbara D’Urso spezza il triangolo Muti-La Rocca. Voto: 9

Chi temeva l’interminabile blocco D’Urso-Muti-La Rocca, con il triangolo, si è dovuto ricredere. Perché la D’Urso si è sfilata elegantemente dalla polemica sulla “gelosia”, nata effettivamente quasi per scherzo e ironia, senza aggiungere praticamente una virgola dopo l’esibizione – fantastica, ovviamente – della terza puntata di Ballando.

La Muti si è aperta, nonostante la timidezza: da vera diva si sta raccontando, puntata dopo puntata, senza osare troppo. “La preoccupazione c’è sempre, ma nel momento che parte, io ho solo lui come riferimento, lo sento quello che pensa, e comunque lui c’è, per cui io mi affido e vado”. La Rocca ha detto sulla scorsa esibizione che il momento clou “non è stato un bacio, ma è stato il bacio, ed è stato importante. Sono l’uomo più fortunato del mondo”.

Dopo il paso doble, il pubblico era in delirio: una coppia bellissima, con un trasporto reciproco. Quando però è arrivato il suo turno di giudicare, la D’Urso ha dato una lezione a tutti su come si spengono le polemiche e ci si sfila dai giochi: “Mi è piaciuto moltissimo, bello, tutto bello, le coreografie belle, le luci, gli abiti, i passi, le interpretazioni”. Implacabile nel giudizio positivo (e nel diventare la Regina della puntata).

La frecciata di Pasquale La Rocca. Voto: 4

Voleva essere una bella dichiarazione per Ornella Muti, ma ha avuto proprio il sapore di una frecciata, perché Pasquale La Rocca si è preso qualche minuto per ringraziare Milly Carlucci. “Volevo solo ringraziarti, in questi anni ho conosciuto tante persone, veramente una grande famiglia, ma quest’anno mi hai fatto un grande regalo, perché ho conosciuto una persona stupenda che terrò per sempre nel mio cuore“. Sarà stata felice la D’Urso…

Ghini, Ghione, Rossi e Finardi i “quattro dell’Ave Maria”. Voto: 8

L’elemento della giuria impossibile da sostituire? Ovviamente Guillermo Mariotto. Perché solo a lui poteva venire in mente di descrivere Ghini, Ghione, Rossi e Finardi come i “quattro dell’Ave Maria”. Ma per lui dovrebbero organizzare un gruppo di preghiere, farsi benedire dall’ex Don Alberto Ravagnani. “Ma non può più”, ha osservato Riccardo Rossi, (in)giustamente massacrato.

Simona Ventura rompe il tabù e svela chi è davvero Noemi Bocchi. Voto: 10

Attorno alla figura di Noemi Bocchi è aleggiata un’ombra pesante ancor prima di essere presentata in gara a Ballando con le Stelle. Quell’ombra ha la figura del suo grande amore, Francesco Totti. La Bocchi è lì per dimostrare chi è (ben) oltre l’etichetta (difficilissima) di compagna di. A rompere il tabù è stata Simona Ventura, che ha colto la palla al balzo per chiedere una domanda sul loro primo bacio: “Non ho capito chi ha preso l’iniziativa: lui ha scritto che ‘è stato come tirare un rigore da non sbagliare'”. La Bocchi ha sciolto ogni dubbio: “Io sono donna, e mi piace essere corteggiata. Il primo passo deve farlo l’uomo, la donna deve rimanere donna”. Un dieci a Simona Ventura che ha svelato chi è davvero Noemi: la compagna di Totti.