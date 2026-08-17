Jimmy Ghione concorrente di Ballando con le Stelle 2026, l’annuncio dell’inviato di Striscia

IPA Jimmy Ghione

Un nuovo nome si aggiunge al cast dei concorrenti di Ballando con le stelle: quello di Jimmy Ghione. Il programma del sabato sera di Milly Carlucci partirà il 3 ottobre e piano piano sta svelando tutte le sue carte. L’inviato di Striscia la Notizia dà la notizia con un video social nel quale già inizia a scatenarsi nelle danze e fissa in alto l’asticella: “Farò ballare il mondo!” dice. Lui è carico e pronto a divertirsi, ma staremo a vedere cosa ne penseranno i giudici delle sue performance.

L’annuncio social di Jimmy Ghione

Jimmy Ghione è già entrato nella competizione e nel video postato su Instagram si scatena in una salsa sulle note de La vida es un carnaval. Camicia color crema di lino e pantaloni bianchi, ancheggia come un ballerino provetto calandosi nel ruolo che sta andando a ricoprire. “Mi sto preparando per Ballando con le Stelle!” annuncia. Ogni sabato sera dunque lo vedremo cimentarsi in pista nel programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1, dove dovrà vedersela con i voti del pubblico da casa e con quelli della giuria, che a volte sa essere clemente ma altre si dimostra spietata.

Al momento l’ex inviato di Striscia la Notizia non sembra spaventato dalla prova, anzi appare carico e agguerrito. Lancia il guanto di sfida e annuncia di prepararsi a far ballare il mondo, ma poi si corregge: “Iniziamo dal condominio che è meglio!”. Insomma la prende con ironia ma senza nascondere un certo spirito competitivo che sicuramente gli tornerà utile visto che quest’anno la gara ha tutta l’aria di essere agguerrita.

Tra i suoi sfidanti c’è chi l’agonismo ce l’ha nel sangue come il calciatore Alessandro Matri, che partecipa al talent dopo sua moglie Federica Nargi. Anche Aurora Ramazzotti, che già alle nozze aveva dato un assaggio di quello che sa fare, ha fama di aver un bel caratterino. Grintosa quanto basta pure Noemi Bocchi, terzo dei nomi annunciati, ed Eugenio Finardi è pronto a mettersi in gioco. A questi si andranno ad aggiungere altri volti noti dello spettacolo, i cui nomi già hanno iniziato a circolare nonostante non ci sia ancora un annuncio ufficiale.

La nuova avventura televisiva di Jimmy Ghione

Con Ballando con le Stelle si apre una nuova fase nella vita professionale di Jimmy Ghione. Per 28 anni, dal 1998 al 2026, è stato tra gli inviati più amati di Striscia la Notizia. Nonostante abbia collezionato varie esperienze come attore al cinema e in tv, è stato il Tg satirico di Antonio Ricci a renderlo un personaggio amato dagli italiani. Il programma per 38 stagioni è andato in onda su Canale 5, ma ora ha definitivamente tirato giù la saracinesca.

Ma a volte quando si chiude una porta si apre un portone, e per Jimmy Ghione la pista di Ballando con le Stelle è sicuramente una bella occasione per mettersi alla prova. E dopo tanto tempo passato a raccontare gli altri con ironia tagliente, tocca a lui rivelarsi al pubblico in una veste tutta nuova.